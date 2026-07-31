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OGLASILA SE AMERIČKA AMBASADA U BEOGRADU: Važna poruka posle sastanka Rubija i Đurića, utire se novi put saradnje!

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Posle prvog Strateškog dijaloga SAD–Srbija u Vašingtonu potpisani su memorandumi o energetskoj saradnji i jačanju Fulbrajtovog programa.

Američka ambasada u Beogradu oglasila se povodom prvog Strateškog dijaloga SAD–Srbija, koji je održan 17. jula u Vašingtonu, ističući da je taj sastanak otvorio novi put saradnje dve zemlje u cilju jačanja bezbednosti i zajedničkog prosperiteta.

jula, državni sekretar Marko Rubio lično je predvodio delegaciju Sjedinjenih Američkih Država na prvom Strateškom dijalogu SAD–Srbija u Vašingtonu. Zajedno sa ministrom spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, Sjedinjene Američke Države i Srbija utiru novi put saradnje u cilju jačanja bezbednosti i zajedničkog prosperiteta - navela je Ambasada SAD u Beogradu.

Zamenik državnog sekretara Landau i ministar spoljnih poslova Đurić potpisali su memorandume o razumevanju kojima se unapređuje energetska saradnja i dodatno osnažuje Fulbrajtov program. Sjedinjene Američke Države takođe su pozdravile pristupanje Srbije Sporazumu Artemis - dodaje se u objavi.

Autor: D.S.

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