VUČIĆ I ALIJEV POTVRDILI STRATEŠKO PARTNERSTVO Energetika i investicije u središtu saradnje

Predsednici Srbije i Azerbejdžana razgovarali su o jačanju strateškog partnerstva, posebno u oblasti energetike i investicija.

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev saopštio je danas da je na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem konstatovano da između dve zemlje postoje politički odnosi na visokom nivou, kao i dobre mogućnosti za produbljivanje saradnje u ekonomskoj, energetskoj, investicionoj, realizaciji zajedničkih projekata i drugim oblastima.

Aliljev je istakao da je sa Aleksandrom Vučićem razgovarao i o značaju srpske avio-kompanije Er Srbija koja obavlja direktne letove na relaciji Beograd-Baku, odnosno koliko to doprinosi zbližavanju naroda i jačanju turističkog potencijala, saopšteno je iz kabineta Alijeva.

Navodi se da su dvojica lidera izrazila zadovoljstvo o zvaničnoj poseti Alijeva Srbiji u februaru ove godine i da su na današnjem sastanku razgovarali o temama koje su pokrenuli tokom tadašnje posete.



U saopštenju se dodaje da je Vučić, ističući značaj 13. sednice Svetskog urbanog foruma UN, preneo čestitke Alijevu povodom održavanja ovog događaja u Bakuu, prenela je azerbejdžanska novinska agencija Azertag.

Vučić je ranije danas saopštio da su on i Alijev tokom sastanka potvrdili bliske odnose koje Srbija i Azerbejdžan godinama grade.

"Zahvalio sam predsedniku Alijevu, velikom prijatelju Srbije, na doslednoj i principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje, kao i na odnosu punom poštovanja i razumevanja koji Azerbejdžan pokazuje prema Srbiji", naveo je Vučić.



Kako je dodao, razgovarali su o daljem unapređenju strateškog partnerstva dve zemlje, posebno u oblastima energetike, infrastrukture, investicija, kao i o projektima od značaja za ekonomski razvoj i sigurnu budućnost građana dve zemlje.

"Posebno smo istakli značaj ulaganja u razvoj banjskog turizma, izgradnju novih energetskih kapaciteta, uključujući i gasnu elektranu.

Ostajemo posvećeni jačanju odnosa sa Azerbejdžanom, oslanjajući se na čvrsto prijateljstvo, zajedničke interese i jasnu viziju dugoročne saradnje koja doprinosi stabilnosti i razvoju obe zemlje", poručio je Vučić.

Autor: S.M.