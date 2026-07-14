SPO PORUČUJE: Strateško partnerstvo sa SAD je istorijski korak za budućnost Srbije!

Srpski pokret obnove (SPO) pozdravio je današnju najavu ministra spoljnih poslova Srbije, Marka Đurića, o podizanju odnosa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država na nivo strateškog partnerstva.

Iz ove stranke ističu da je uspostavljanje čvršće saradnje sa Zapadom strateški cilj za koji se SPO zalaže od svog osnivanja. U saopštenju Informativne službe SPO navodi se da je put saradnje sa tradicionalnim saveznicima jedini ispravan način da se obezbedi sigurna budućnost zemlje i naroda.

Od osnivanja ukazujemo da Srbija treba da uspostavi saradnju sa Zapadom, kako bismo bili za stolom, a ne na meniju. U Brisel najbrže stiže preko Vašingtona - ističu iz SPO.

Stranka je naglasila da današnje učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića na proslavi Nacionalnog dana Francuske u Parizu, kao i predstojeća prva sesija dijaloga Srbije i SAD u Vašingtonu, zakazana za petak, 17. jul, jasno ukazuju na to da je mesto Srbije u Evropi i na Zapadu.

U saopštenju se posebno osvrću na simboliku datuma 17. jul u srpskoj istoriji, kada je 1945. godine rođen Aleksandar, naslednik poslednjeg kralja Jugoslavije Petra II Karađorđevića, a 1946. godine ubijen general Dragoljub Mihailović, komandant JVuO.

SPO podseća da su i kralj Petar II i general Mihailović tokom Drugog svetskog rata bili saveznici SAD. U tom duhu, iz stranke poručuju da bi 17. jul 2026. godine trebalo upisati u istoriju kao dan „ponovnog oživljavanja ne samo strateškog dijaloga, već i uspostavljanja savezništva između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije“.

Naše mesto je tu, a na nama je da radimo sve kako bismo ga zauzeli - zaključuju iz Srpskog pokreta obnove.

Autor: D.S.