'VEST O UKIDANJU TARIFA NAS JE OBRADOVALA' VUČIĆ: U okviru strateškog dijaloga sa SAD neće biti lakih razgovora i odluka

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da u okviru strateškog dijaloga između Srbije i SAD neće biti lakih razgovora niti lakih odluka u svakom smislu i istakao da je reč o teškim pregovorima.

"Ta vest iz Amerike (da se ukidaju američke tarife od 35 odsto Srbiji) je bila veoma dobra, nas je obradovala. Koliko će da traje, videćemo. Nama kreću razgovori. Ti razgovori neće biti laki, neće biti jednostavni, veoma zahtevni. Biće i nelakih i nejednostavnih odluka sa naše strane, ali. U kom smislu? U svakom smislu", rekao je Vučić za TV Prva.

Kako je rekao, tu ima mnogo pitanja - sa kim radite nuklearne aranžmane u budućnosti, sa kim radite energetske aranžmane, što je i mnogo važnije.

"Dakle, odakle imate naftu, odakle imate gas, koje kompanije upravljaju, kojim preduzećima, i tako dalje. Sve je to deo strateškog dijaloga. Ljudi misle - to je strateški dijalog, pa vi sad odete i pričate da li je lepše sunce na Borskom jezeru ili u Majamiju. Ovo su veoma teški pregovori i ozbiljni. Veoma teški pregovori, nimalo laki za nas, imajući u vidu poziciju Amerike kao svetske sile, broj 1, ili u ponečemu broj 2, i nas koji smo mali i koji, bar u tom globalnom smislu, političkom smislu, zavisimo od tih velikih sila", izjavio je Vučić.

Kako je naveo, pri tome moramo da zadržimo svoju samobitnost i svoju nezavisnost, svoju suverenost i sve drugo.

"I svejedno, najvažnije su ove ekonomske stvari za nas", naglasio je Vučić.

Autor: Pink.rs