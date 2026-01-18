AKTUELNO

HOROR U SIDNEJU! Dečaka (12) napala ajkula, u kritićnom je stanju: Poznata plaža zatvorena, plivačima zabranjen ulazak u vodu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Dečaka starog 12 godina danas je u istočnom predgrađu Sidneja napala ajkula i nalazi se u kritičnom stanju, pri čemu se lekari bore za njegov život, saopštila je policija australijske savezne države Novi Južni Vels.

U napadu ajkule dečak je zadobio teške povrede obe noge.

On je izvučen iz vode na plaži Šark u parku Nilsen, u istočnom predgrađu Sidneja, i prevezen je u Dečju bolnicu u Sidneju radi lečenja teških povreda, rekao je portparol Hitne pomoći.

Plaža na kojoj se dogodio napad ajkule je zatvorena, a policija je savetovala plivačima da izbegavaju ulazak u vodu.

STRAVIČAN INCIDENT U PARIZU! Srušio se peti sprat stambene zgrade, 50 ljudi propalo kroz pod! (VIDEO)

Autor: Jovana Nerić

