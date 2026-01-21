SNIMCI URAGANSKE STIHIJE, TALASI NOSE SVE PRED SOBOM: Mediteran pogodila jedna od najrazornijih oluja, Malta i Silicilija na udaru, Grčka očekuje SNEG! (VIDEO)

Snažan ciklon sa severa Afrike izazvao je obilne padavine i oluje širom centralnog Mediterana, pogodivši Tunis, Siciliju, Maltu, Italiju i Balearska ostrva.

Snažan ciklon koji se u prethodna dva dana formirao nad severom Afrike i kretao preko Tunisa ka Malti i Siciliji, doveo je do naglog pada vazdušnog pritiska ispod 1.000 milibara.

Ovakav sistem prouzrokovao je izuzetno obilne padavine i snažne oluje širom centralnog Mediterana.

Pojas jakih pljuskova i nevremena zahvatio je područje od Tunisa, preko Sicilije, Malte i juga Italije, pa sve do Sardinije, Balearskih ostrva i istočne Španije.

Powerful storm surge hit Catania, Sicily, Italy 🇮🇹 (20.01.2026) pic.twitter.com/tDBdzWvrLG — Disaster News (@Top_Disaster) 20. јануар 2026.

Istovremeno, nad Grčkom se zadržavao snažan anticiklon sa pritiskom višim od 1.030 milibara, što je stvorilo izrazito jak gradijent pritiska nad Mediteranom.

Usled snažnih jugoistočnih strujanja, velika količina saharskog peska podignuta je sa severa Libije i preneta ka Siciliji i jugu Italije.

Najteže su pogođeni jug Italije, Sicilija, Sardinija i Malta, gde je na istočnim obalama palo između 200 i 300 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više.

Heavy storm surge in Furci Siculo, Sicily, Italy 🇮🇹 (20.01.2026)



Video by Francesco Albinopic.twitter.com/95JAPpWBvK — Disaster News (@Top_Disaster) 20. јануар 2026.

To je izazvalo razorne poplave i bujične tokove, dok su udari vetra dostizali uragansku jačinu, preko 120 kilometara na čas, uz talase visoke i do 10 metara. Obalna područja su bila poplavljena, a najkritičnija situacija zabeležena je u Kataniji, Sirakuzi, Mesini i na Malti.

Reč je o jednoj od najjačih oluja ikada zabeleženih u ovom delu Mediterana.

Danas na udaru Grčka

Ciklon se sada premešta ka Jonskom moru, a danas će na udaru biti Grčka.

Očekuju se olujni vetrovi i veoma obilne padavine širom zemlje.

U primorskim krajevima prognoziraju se jaki pljuskovi sa grmljavinom, dok se u unutrašnjosti, sve do juga Grčke, očekuje obilan sneg, a u planinskim predelima centralne i severozapadne Grčke i do jednog metra snega. Poplave i bujice moguće su i u priobalnim oblastima usled snažnih grmljavinskih oluja.

Nevreme će se potom pomerati ka severoistoku, prema Egejskom moru. Deo ovog snažnog oblačnog sistema zahvatio je i Srbiju, dok se danas sneg očekuje u južnim krajevima zemlje.

Autor: A.A.