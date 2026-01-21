'NIKO DRUGI GA NEMA' Tramp priznao da Amerika poseduje TAJNO ORUŽJE, odmah stigla reakcija Kremlja!

Tramp priznao je da je američka vojska koristila „tajno zvučno“ oružje tokom otmice Nikolasa Madura.

Američki predsednik Donald Tramp priznao je da je američka vojska koristila „tajno zvučno“ oružje tokom otmice predsednika Venecuele, Nikolasa Madura.

Tramp se pritom pohvalio da „niko drugi“ nema to oružje, ističući pritom snagu američke vojske.

Glasine o upotrebi zvučnog oružja pojavile su se nakon što je portparolka Bele kuće, Karolin Livit, izjavila da je uređaj korišćen u raciji i da je to dovelo do toga da venecuelanski vojnici krvare iz nosa i povraćaju krv.

Predsednik Tramp je za televiziju „Njuz nejšn“ rekao da SAD poseduju oružje koje je nepoznato ostatku sveta i da bi to trebalo i dalje držati u tajnosti. „Imamo oružje o kojem niko ne zna, i verujem da je bolje da se o tome ne priča, ali posedujemo neke neverovatne vrste oružja“, naveo je Tramp.

Pitanje novinara koje je pokrenulo Trampovo priznanje odnosilo se na američku operaciju u Venecueli.

Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, izjavio je da Rusija očekuje pojašnjenje o tome šta je američki predsednik tačno mislio kada je govorio o „tajnom oružju“ SAD.

„Verovatno ćemo morati da čujemo dodatna objašnjenja o tome šta je američki predsednik imao na umu“, rekao je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti.

