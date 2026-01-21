EU ZAUSTAVLJA TRGOVINSKI SPORAZUM SA TRAMPOM: Nismo imali drugog izbora! Kontinuirane i eskalirajuće pretnje! (FOTO)

Vest je saoptio predsednik Odbora za međunarodnu trgovinu Evropskog parlamenta.

Evropska unija zaustavila proces formalnog odobrenja trgovinskog sporazuma sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, nakon njegovih pretnji uvođenjem carina vezanih za Grenland, javlja NBC News.

Bernd Lange, predsednik Odbora za međunarodnu trgovinu Evropskog parlamenta, izjavio je da zbog pretnji protiv Grenlanda, Danske i njihovih evropskih saveznika, EU nije imala drugog izbora nego da obustavi rad na sporazumu.

"S obzirom na kontinuirane i eskalirajuće pretnje, uključujući pretnje carinama, protiv Grenlanda i Danske, kao i njihovih evropskih saveznika, nismo imali drugog izbora nego da obustavimo rad", rekao je Lange.

📢Now official: EU-US deal is on hold until further notice!

Our negotiating team just decided to suspend work of @ep_trade on the legal implementation of Turnberry deal.

Our sovereignty and territorial integrity are at stake. Business as usual impossible #Greenland #tariffs — Bernd Lange (@berndlange) 21. јануар 2026.

Dodao je da se nikakvi koraci za napredovanje sporazuma neće preduzimati "dok se SAD ne odluči ponovo na saradnju, a ne konfrontaciju".

EU-US trade deal: chair of the international trade committee @berndlange explains: Turnberry legislation on hold until Greenland threats cease. Read: https://t.co/4BXi9sToeT — INTA Committee Press (@EP_Trade) 21. јануар 2026.

"Naš suverenitet i teritorijalni integritet su ugroženi", naveo je Lange u objavi na društvenoj mreži X. "Poslovanje kao i obično je nemoguće."

Autor: Jovana Nerić