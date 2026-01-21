AKTUELNO

EU ZAUSTAVLJA TRGOVINSKI SPORAZUM SA TRAMPOM: Nismo imali drugog izbora! Kontinuirane i eskalirajuće pretnje! (FOTO)

||

Vest je saoptio predsednik Odbora za međunarodnu trgovinu Evropskog parlamenta.

Evropska unija zaustavila proces formalnog odobrenja trgovinskog sporazuma sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, nakon njegovih pretnji uvođenjem carina vezanih za Grenland, javlja NBC News.

Bernd Lange, predsednik Odbora za međunarodnu trgovinu Evropskog parlamenta, izjavio je da zbog pretnji protiv Grenlanda, Danske i njihovih evropskih saveznika, EU nije imala drugog izbora nego da obustavi rad na sporazumu.

"S obzirom na kontinuirane i eskalirajuće pretnje, uključujući pretnje carinama, protiv Grenlanda i Danske, kao i njihovih evropskih saveznika, nismo imali drugog izbora nego da obustavimo rad", rekao je Lange.

Dodao je da se nikakvi koraci za napredovanje sporazuma neće preduzimati "dok se SAD ne odluči ponovo na saradnju, a ne konfrontaciju".

"Naš suverenitet i teritorijalni integritet su ugroženi", naveo je Lange u objavi na društvenoj mreži X. "Poslovanje kao i obično je nemoguće."

Autor: Jovana Nerić

