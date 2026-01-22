NEVREME PRAVI HAOS U GRČKOJ! Egejsko more u crvenom, prete olujni vetrovi, omiljeno ostrvo Srba u EPICENTRU (FOTO)

Talas lošeg vremena koji je zahvatio Grčku i dalje je u punom jeku, a najintenzivnije pojave (kiša i oluje) sada se pomeraju ka severoistočnom Egeju i Dodekanezu, prenose grčki mediji podatke meteorologa. Prema poslednjim podacima, dve osobe su poginule u nevremenu u Atini.

Meteorolozi upozoravaju da će obilne kiše i oluje visokog intenziteta sa veoma jakim vetrovima pogoditi ostrva severoistočnog Egeja.

Prema najnovijim podacima, intenzivne pojave će uticati na ostrva Severnog i Istočnog Egeja, Dodekaneze i Kiklade.

Očekuju se jake kiše i oluje do podneva u četvrtak, 22. januara 2026. godine, sa posebnim naglaskom na područja Severnog Egeja. Vlasti naglašavaju da će u ovim područjima pojave biti najopasnije.

Na Dodekanezu, od četvrtka rano ujutru do popodneva očekuju se jake oluje, sa povećanim rizikom od poplava i problema u putovanju.

Što se tiče Kiklada, privremeno pogoršanje se očekuje u ranim jutarnjim satima u četvrtak, sa jakim kišama i lokalnim olujama.

Prema rečima stručnjaka, očekuje se novi talas lošeg vremena koji će pogoditi Atiku od podneva, sa jakim kišama, olujama i vetrovima.

Upozorenje na olujne vetrove u Egejskom moru

Očekuje se da će se danas olujni front pomeriti ka istoku, sada preteći egejskim ostrvima olujnim udarima i vetrovima jačine 10 stepeni Bofora.

Vetrovi su takođe posebno zabrinjavajući, jer će u istočnom Egeju preovladavati veoma jaki jugoistočni vetrovi jačine 8 do 10 stepeni Bofora.

Najjači udari vetra očekuju se na Dodekanezima, istočnim Kikladima i ostrvima istočnog Egeja.

Ovi uslovi mogu izazvati probleme u priobalnom brodarstvu, kašnjenja ili otkazivanja ruta, kao i opasne situacije u priobalnim područjima.

Za Kiklade, istočni Krit, Dodekanez i istočni Egej, veliki problem će biti vetrovi.

Rodos u epicentru nevremena

Loše vreme koje je pogodilo skoro celu Grčku u poslednja 24 sata stiglo je do Dodekaneza u sredu uveče.

Na društvenim mrežama kruže snimci iz luke Rodos, na kojima se vidi kako more izlazi na priobalni put.

Istovremeno, brod kompanije SAOS borio se sa jakim vetrovima i olujnim morem kako bi pristao u luku.

Ni ribarski brodovi nisu bili pošteđeni besa nevremena i pretrpeli su značajnu štetu kada su se sudarili jedni s drugima.

Prema Nacionalnoj meteorološkoj službi, danas se na Dodekanezu očekuje oblačno vreme sa kišom i lokalno jakim olujama do popodneva.



Autor: Jovana Nerić