UBISTVO ŽENE PODIGLO ITALIJU NA NOGE! Marija (56) došla kod bivšeg muža po stvari, PA ZAVRŠILA MRTVA: Nakon što je izrešetao, MONSTRUM PUCAO SEBI U GLAVU

Muškarac je u Miletu, u provinciji Vibo Valentija, ubio suprugu, a zatim izvršio samoubistvo. Reč je o Pašvalu Kalconeu (63), računovođi, i Mariji Asunti Kura (55), koji su bili u završnoj fazi razvoda. Žena se u porodičnu kuću vratila kako bi preuzela lične stvari i dovršila preseljenje.

Tragedija se dogodila u ranim popodnevnim satima u petak, 23. januara. Prema prvim informacijama, Kalcone je iz vatrenog oružja, koje je legalno posedovao, usmrtio suprugu, a potom istim pištoljem oduzeo sebi život.

Svađa zbog razvoda koji je trajao godinu dana

Prema rekonstrukciji karabinijera iz Vibo Valentije, zločin je usledio nakon rasprave povezane sa razdvajanjem koje je trajalo oko godinu dana. Supružnici više nisu živeli zajedno: žena se ranije preselila u Toskanu, gde je boravila kod sestre.

Poslednjih dana vratila se u Kalabriju sa namerom da se trajno nastani u Vibo Valentiji, zbog čega je privremeno došla u kuću u Miletu kako bi pokupila lične stvari i završila selidbu.

Komšije čule vriske i pucnjeve

Oko 14.30 časova jedan od komšija prijavio je da je iz stana čuo vriske, a potom i zvuke nalik pucnjevima. Ipak, u tom trenutku niko nije odmah obavestio policiju. Satima je vladala tišina.

Zabrinut jer od ranog popodneva nije uspevao da stupi u kontakt s bratom, Kalconeov brat je otišao do stana. On je zatekao stravičan prizor: oba tela bila su bez znakova života. Istražitelji su odmah posumnjali na ubistvo praćeno samoubistvom.

Istraga u toku, par ima odraslog sina

Istraga je u toku kako bi se utvrdio tačan sled događaja, ali prema dosadašnjim nalazima, muškarac je tokom sukoba ispalio više hitaca u suprugu, a zatim oružje okrenuo ka sebi u pravcu glave. Par ima odraslog sina koji živi van Kalabrije.

Autor: Iva Besarabić