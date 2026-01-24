AKTUELNO

Oglasio se Zelenski o pregovorima u UAE: Rusija je spremna da okonča rat, kao i Ukrajina

Foto: Tanjug AP/Andrea Rosa

U Abu Dabiju su danas održani pregovori između delegacija Amerike, Rusije i Ukrajine o uslovima potencijalnog okončanja rata u Ukrajini.

Danas je održan drugi krug pregovora u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima između tri delegacije - ukrajinske, ruske i američke o postizanju mira u Ukrajini. Pregovori su vođeni iza zatvorenih vrata.

Ministarstvo spoljnih poslova UAE saopštilo je da su razgovori deo napora "da se unapredi dijalog i identifikuju politička rešenja za krizu". Bela kuća je prvi dan pregovora u petak ocenila kao produktivan.

Poslednjih dana zabeležen je talas diplomatskih aktivnosti, od Švajcarske do Kremlja, iako između dve strane i dalje postoje ozbiljne prepreke.

Iako je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u četvrtak u Davosu, u Švajcarskoj, izjavio da je potencijalni mirovni sporazum "skoro spreman", pojedina osetljiva pitanja, naročito ona koja se odnose na teritorijalna pitanja, ostaju nerešena.

Završeni pregovori delegacija Moskve, Vašingtona i Kijeva u Abu Dabiju: Evo šta se sve razmatralo

Samo nekoliko sati pre početka trilateralnih razgovora u UAE, ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je o mogućem rešenju za Ukrajinu sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, tokom višesatnih noćnih razgovora.

Kremlj insistira da bi, kako bi se postigao mirovni sporazum, Kijev morao da povuče svoje trupe sa istočnih teritorija koje je Rusija anektirala, ali koje još uvek nije u potpunosti zauzela.

