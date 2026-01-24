MAKRON BI DA ZABRANI DRUŠTVENE MREŽE MALOLETNICIMA: Traži ubrzanu proceduru za zakon

Francuski predsednik Emanuel Makron zatražio je od vlade da pokrene ubrzani postupak za usvajanje zakona kojim bi se zabranio pristup društvenim mrežama deci mlađoj od 15 godina, da bi zakon mogao da se primenjuje već od početka sledeće školske godine, navedeno je u videu do kojeg je došla televizija "BFMTV".

Na snimku, Makron zahvaljuje poslanici Lor Miler iz stranke "Zajedno za republiku", izvestiocu parlamentarne istrage o efektima TikToka, na predloženom zakonu koji je vlada prihvatila.

On je naveo da će taj tekst omogućiti "ostvarenje ambicije" na kojoj se, kako je rekao, "radi već godinama".

Makron je podsetio da se još od 2018. godine zalaže za regulaciju digitalnih platformi, navodeći inicijative pokrenute u okviru UNESKO-a, Pariskog mirovnog foruma i laboratorije za zaštitu dece, kao i ranije zakone usmerene na zaštitu dece i tinejdžera od prekomerne upotrebe ekrana i mobilnih telefona.

Predsednik Francuske je istakao da novi predlog predstavlja "jednostavniji tekst" koji ispunjava dato obećanje o zabrani društvenih mreža za maloletnike mlađe od 15 godina, uz podsećanje na zabranu mobilnih telefona u srednjim školama.

On je poručio da "mozgovi dece i tinejdžera nisu na prodaju", niti njihove emocije, ni za američke platforme ni za kineske algoritme.

Predloženi zakon biće razmatran u Narodnoj skupštini u ponedeljak.

Pokretanje ubrzane procedure, prema Makronovim rečima, ima za cilj da omogući njegovu primenu već na jesen.

Autor: A.A.