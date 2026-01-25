Tragedija! Čak 11 mrtvih i 79 nestalih - Klizište progutalo selo, 230 ljudi evakuisano

Indonežanski spasioci danas nastavljaju potragu za desetinama ljudi koji se vode kao nestali, nakon što je dan ranije u klizištu poginulo najmanje 11 ljudi na ostrvu Java, preneo je AP.

Klizište se juče obrušilo niz padine planine Burangrang u provinciji Zapadna Java, zatrpavši oko 34 kuće u selu Pasir Lang. Kako su naveli zvaničnici, 79 ljudi se vode kao nestali, a strahuje se da su mnogi zatrpani pod tonama blata, kamenja i iščupanog drveća.

,🚨🇮🇩 SEVEN PEOPLE HAVE BEEN KILLED AND 82 ARE MISSING AS A MASSIVE LANDSLIDE HIT THE WEST BANDUNG REGION OF INDONESIA'S WEST JAWA PROVINCE|

Officials say that the disaster occurred approximately at 2:00 a.m. local time on Saturday the 24th of January 2026.

The landslide took… pic.twitter.com/Z2c2kcrRQv — Non sense Media (@media_libs) 25. јануар 2026.

Oko 230 stanovnika koji žive u blizini mesta nesreće evakuisano je u privremena skloništa. Spasioci su danas pronašli još dva tela, čime je broj poginulih porastao na 11, naveo je zvaničnik službe za potragu i spasavanje, Ade Diana Permane.

Indonežanski potpredsednik, Gibran Rakabuming Raka, obišao je danas pogođeno područje i obećao da će vlasti preduzeti mere kako bi sprečile slične katastrofe.

Indonesia resumes search for about 80 missing after landslide kills 10 https://t.co/AVDl6N4pSK — candegallo (@hamzaadammm) 25. јануар 2026.

Potpredsednik je pozvao lokalne vlasti u Zapadnoj Javi i Zapadnom Bandungu da "reše pitanje konverzije zemljišta u područjima sklonim katastrofama", uključujući načine za smanjenje rizika.

Kako su naveli lokalni zvaničnici, stanje terena i loše vreme otežavaju današnje operacije potrage. Sezonske kiše od oktobra do aprila često izazivaju poplave i klizišta u Indoneziji, arhipelagu sa više od 17.000 ostrva, podsetila je agencija.

Autor: S.M.