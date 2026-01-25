AKTUELNO

Svet

Tragedija! Čak 11 mrtvih i 79 nestalih - Klizište progutalo selo, 230 ljudi evakuisano

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP/BASARNAS via AP ||

Indonežanski spasioci danas nastavljaju potragu za desetinama ljudi koji se vode kao nestali, nakon što je dan ranije u klizištu poginulo najmanje 11 ljudi na ostrvu Java, preneo je AP.

Klizište se juče obrušilo niz padine planine Burangrang u provinciji Zapadna Java, zatrpavši oko 34 kuće u selu Pasir Lang. Kako su naveli zvaničnici, 79 ljudi se vode kao nestali, a strahuje se da su mnogi zatrpani pod tonama blata, kamenja i iščupanog drveća.

Oko 230 stanovnika koji žive u blizini mesta nesreće evakuisano je u privremena skloništa. Spasioci su danas pronašli još dva tela, čime je broj poginulih porastao na 11, naveo je zvaničnik službe za potragu i spasavanje, Ade Diana Permane.

Foto: Tanjug AP/BASARNAS via AP

Indonežanski potpredsednik, Gibran Rakabuming Raka, obišao je danas pogođeno područje i obećao da će vlasti preduzeti mere kako bi sprečile slične katastrofe.

Potpredsednik je pozvao lokalne vlasti u Zapadnoj Javi i Zapadnom Bandungu da "reše pitanje konverzije zemljišta u područjima sklonim katastrofama", uključujući načine za smanjenje rizika.

Foto: Tanjug AP/BASARNAS via AP

Kako su naveli lokalni zvaničnici, stanje terena i loše vreme otežavaju današnje operacije potrage. Sezonske kiše od oktobra do aprila često izazivaju poplave i klizišta u Indoneziji, arhipelagu sa više od 17.000 ostrva, podsetila je agencija.

Autor: S.M.

#Tragedija

#katastrofa

#kindonezija

#klizište

#nestali

