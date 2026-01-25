Tragedija u Austriji: Dva skijaša se sudarila pri velikoj brzini, jednom nije bilo spasa

Austrijski skijaš star 49 godina preminuo je nakon sudara sa 14-godišnjim irskim tinejdžerom skijašem u Cel am Zeu u Austriji, javili su austrijski mediji.
Tinejdžer je prvo pobegao sa mesta događaja, nakon čega je pokrenuta potraga, a danas se sam predao, preneo je ORF.
Četrnaestogodišnjak je turista iz Irske, a nakon javnog apela, on i njegova porodica su kontaktirali policiju.
Dalja istraga i ispitivanje su u toku.
Takođe se prikupljaju dokazi na mestu nesreće.
Policija u Salcburgu saopštila je da je muškarac iz Pincgaua podlegao povredama na mestu nesreće, uprkos ukazanoj hitnoj medicinskoj pomoći.
Sudar skijaša dogodio se u subotu u 15.15 časova na padini Hirškogel na nadmorskoj visini od 1.444 metra, navodi policija.
Kancelarija javnog tužioca u Salcburgu naložila je obdukciju i angažovanje alpinističkog stručnjaka kako bi se utvrdio uzrok nesreće.
"Bild" navodi da su se skijaši sudarili pri velikim brzinama.
Svedoci su rekli da je tinejdžer zadobio povredu butine, kao i da mu je žena, koja je bila sa njim i koja je verovatno njegova majka, rekla da napusti mesto nesreće.
Autor: Marija Radić