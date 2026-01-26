Evropska unija ODOBRILA - ovo je sudbina ruskog gasa

Zemlje Evropske unije danas su zvanično usvojile uredbu o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 1. januara 2027. godine, čime je omogućeno da taj plan stupi na snagu.

Nova pravila takođe uključuju mere za efikasno praćenje i diverzifikaciju snabdevanja energijom, a ova uredba je ključna prekretnica u ostvarivanju cilja REPowerEU, odnosno okončanja zavisnosti EU od ruske energije, navodi se u saopštenju koje je objavljeno na internet stranici Evropskog saveta.

Prema uredbi, uvoz ruskog gasa iz cevovoda i tečnog prirodnog gasa (TPG) u EU biće zabranjen a zabrana će početi da se primenjuje šest nedelja nakon stupanja na snagu uredbe, pri čemu će postojeći ugovori imati prelazni period.

U saopštenju Evropskog saveta se navodi da će potpuna zabrana na uvoz ruskog tečnog prirodnog gasa stupiti na snagu od početka 2027. godine, a za uvoz gasa iz cevovoda od jeseni 2027. godine.

Dodaje se da će, pre nego što odobre uvoz gasa u EU, zemlje članice EU proveriti zemlju u kojoj je gas proizveden.

"Nepoštovanje novih pravila može rezultirati maksimalnim kaznama od najmanje 2,5 miliona evra za pojedince i najmanje 40 miliona evra za kompanije, najmanje 3,5 odsto ukupnog godišnjeg prometa kompanije širom sveta ili 300 odsto procenjenog prometa transakcija", navodi se u saopštenju Evropskog saveta.

"Od danas, energetsko tržište EU biće jače, otpornije i diverzifikovanije. Oslobađamo se štetne zavisnosti od ruskog gasa i preduzimamo veliki korak, u duhu solidarnosti i saradnje, ka autonomnoj energetskoj uniji", kazao je ministar energetike, trgovine i industrije Kipra, Majkl Damjanos.

Do 1. marta ove godine, zemlje EU moraju da pripreme nacionalne planove za diverzifikaciju snabdevanja gasom i identifikuju potencijalne izazove u zameni ruskog gasa.

U tom cilju, kompanije će biti obavezne da obaveste vlasti i Evropsku komisiju o svim preostalim ruskim ugovorima o gasu a zemlje EU koje još uvoze rusku naftu takođe će morati da dostave planove diverzifikacije.

"U slučaju proglašene vanredne situacije i ako je bezbednost snabdevanja ozbiljno ugrožena u jednoj ili više zemalja EU, Komisija može suspendovati zabranu uvoza do četiri nedelje", ističe se u saopštenju.

Dodaje se da će uredba biti objavljena u Službenom glasniku EU, kao i da će stupiti na snagu dan nakon objavljivanja i direktno će se primenjivati u svim zemljama EU.

Evropski savet navodi da Evropska komisija "planira da predloži zakon o postepenom ukidanju uvoza ruske nafte do kraja 2027. godine".

Nakon početka ruske agresije protiv Ukrajine i upotrebe energije kao oružja, lideri EU su se, u Versajskoj deklaraciji iz marta 2022. godine, složili da što pre postepeno ukinu zavisnost od ruskih fosilnih goriva.

Shodno tome, uvoz gasa i nafte iz Rusije u EU značajno je opao poslednjih godina ali, dok je uvoz nafte pao na ispod tri odsto u 2025. godini, kao rezultat trenutnog režima sankcija, ruski gas i dalje čini oko 13 odsto uvoza EU ​​u prošloj godini, u vrednosti od preko 15 milijardi evra godišnje.

To izlaže EU značajnim rizicima u pogledu njene trgovine i energetske bezbednosti, zaključuje se u saopštenju Evropskog saveta.

Ministri zemalja EU odobrili su zakon o zabrani uvoza ruskog gasa na sastanku u Briselu, iako su Slovačka i Mađarska glasale protiv, prenosi Rojters.

Mađarska je saopštila da će slučaj izneti pred Evropski sud pravde.

Zabrana je osmišljena da je odobri velika većina zemalja, što je omogućilo da se on usvoji uprkos protivljenju Mađarske i Slovačke, koje ostaju u velikoj meri zavisne od uvoza ruske energije i žele da održe bliske veze sa Moskvom.

Prema sporazumu, EU će zaustaviti uvoz ruskog tečnog prirodnog gasa do kraja 2026. godine i gasa iz cevovoda do 30. septembra 2027. godine.

Zakon dozvoljava da se taj rok najkasnije pomeri na 1. novembar 2027. godine.

Rusija je isporučivala više od 40 odsto gasa EU pre početka rata u Ukrajini 2022. godine.

Autor: Iva Besarabić