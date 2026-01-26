RAT KUCA NA VRATA! Trampova armada stigla pred kapije Irana: Nosač aviona i ratni brodovi u borbenom položaju, TEHERAN PRETI TOTALNIM RATOM! (FOTO/VIDEO)

Bliski istok se nalazi na samoj ivici opšteg ratnog sukoba.

Američka flota, predvođena nuklearnim nosačem aviona "Abraham Linkoln", uplovila je u vode regiona, značajno pojačavajući vojnu moć SAD u trenutku kada tenzije sa Teheranom dostižu tačku ključanja.

BREAKING:



CENTCOM has confirmed that the USS Abraham Lincoln aircraft carrier and its strike group have entered the Middle East theater "to promote regional security and stability." pic.twitter.com/Rptk59GDlX — Visegrád 24 (@visegrad24) 26. јануар 2026.

Trampova "Armada" kao poslednje upozorenje

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je slanje moćne grupacije brodova, nazvavši je "armadom". Iako je Tramp izjavio da se nada da vojna sila neće biti upotrebljena, poruka je jasna: SAD su spremne na intervenciju ukoliko Iran nastavi sa represijom nad sopstvenim narodom i pretnjama regionalnoj stabilnosti.

Sastav flote: Pored nosača aviona, u grupi se nalaze razarači i krstarice opremljene najmodernijim raketnim sistemima.

Vazdušna nadmoć: Pentagon dodatno premešta eskadrile lovaca i sisteme protivvazdušne odbrane, dok se tokom vikenda najavljuju velike vojne vežbe demonstracije sile.

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM) 26. јануар 2026.

Iran: "Ovo će biti totalni rat!"

Reakcija iz Teherana bila je munjevita i brutalna. Visoki zvaničnici Islamske Republike poručili su da će bilo kakav američki napad smatrati "potpunim ratom protiv Irana".

Situaciju dodatno komplikuje upozorenje lidera libanskog Hezbolaha, Naima Kasema, koji je jasno stavio do znanja da ova grupa neće ostati neutralna.

"Svaki napad na Iran je napad na nas. Rat protiv Irana bi ovog puta zapalio čitav region", poručio je Kasem u televizijskom obraćanju.

Zašto je situacija eskalirala?

Napetosti su dostigle vrhunac nakon brutalnog gušenja masovnih protesta širom Irana, u kojima je stradao veliki broj ljudi. Tramp je više puta pretio intervencijom ako se ne prekine sa ubijanjem demonstranata, dok Iran optužuje SAD za mešanje u unutrašnja pitanja i pokušaj destabilizacije režima.

Svet sa zebnjom iščekuje naredne poteze u Persijskom zalivu, dok ratni brodovi dve sile stoje "licem u lice".

Autor: Dalibor Stankov