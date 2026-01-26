AKTUELNO

Svet

RAT KUCA NA VRATA! Trampova armada stigla pred kapije Irana: Nosač aviona i ratni brodovi u borbenom položaju, TEHERAN PRETI TOTALNIM RATOM! (FOTO/VIDEO)

Izvor: Pink.rs/CNN/Al-Arabiya, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Bliski istok se nalazi na samoj ivici opšteg ratnog sukoba.

Američka flota, predvođena nuklearnim nosačem aviona "Abraham Linkoln", uplovila je u vode regiona, značajno pojačavajući vojnu moć SAD u trenutku kada tenzije sa Teheranom dostižu tačku ključanja.

Trampova "Armada" kao poslednje upozorenje

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je slanje moćne grupacije brodova, nazvavši je "armadom". Iako je Tramp izjavio da se nada da vojna sila neće biti upotrebljena, poruka je jasna: SAD su spremne na intervenciju ukoliko Iran nastavi sa represijom nad sopstvenim narodom i pretnjama regionalnoj stabilnosti.

Sastav flote: Pored nosača aviona, u grupi se nalaze razarači i krstarice opremljene najmodernijim raketnim sistemima.

Vazdušna nadmoć: Pentagon dodatno premešta eskadrile lovaca i sisteme protivvazdušne odbrane, dok se tokom vikenda najavljuju velike vojne vežbe demonstracije sile.

Iran: "Ovo će biti totalni rat!"

Reakcija iz Teherana bila je munjevita i brutalna. Visoki zvaničnici Islamske Republike poručili su da će bilo kakav američki napad smatrati "potpunim ratom protiv Irana".

Situaciju dodatno komplikuje upozorenje lidera libanskog Hezbolaha, Naima Kasema, koji je jasno stavio do znanja da ova grupa neće ostati neutralna.

"Svaki napad na Iran je napad na nas. Rat protiv Irana bi ovog puta zapalio čitav region", poručio je Kasem u televizijskom obraćanju.

Zašto je situacija eskalirala?

Napetosti su dostigle vrhunac nakon brutalnog gušenja masovnih protesta širom Irana, u kojima je stradao veliki broj ljudi. Tramp je više puta pretio intervencijom ako se ne prekine sa ubijanjem demonstranata, dok Iran optužuje SAD za mešanje u unutrašnja pitanja i pokušaj destabilizacije režima.

Svet sa zebnjom iščekuje naredne poteze u Persijskom zalivu, dok ratni brodovi dve sile stoje "licem u lice".

Autor: Dalibor Stankov

#Abraham Linkoln

#Bliski istok

#Donald Tramp

#Hezbolah

#Iran

#Rat

#SAD

#Teheran

#nosač aviona

#svetske vesti

#vojna intervencija

POVEZANE VESTI

Zadruga

Skopljeno primirje: Anđela i Sofija isterale sve na čistac, Gastoz urnebesnom imitacijom zasmejao sve osim svoje devojke! (VIDEO)

Svet

DANAS JE DAN KADA SU OTVORENA VRATA PAKLA: Šta se sve desilo na Bliskom istoku od terorističkog napada Hamasa na Izrael pre godinu dana

Farma

Od ljubavi do mržnje! Boža pokušao da se probliži Barbi, ona nasrnula na njega, pa zaurlala iz petnih žila: Ostavi me na miru (VIDEO)

Farma

Kristijan i Peca održali sastanak! Predstavili sve obaveze koje ih čekaju, Sneža spremna da se posvađa sa pola kuće samo kako ne bi ništa radila (VIDE

Svet

OVO JE TRAMPOV GENERAL KOJI ĆE NAPASTI IRAN? Izrael žurio da pokrene udare na Teheran dok je on još na čelu komande; Volstrit džurnal: PLAN JE ODOBREN

Svet

Svetski mediji o napadu Irana na Izrael: Prekretnica sukoba na Bliskom istoku, moguće uključivanje SAD