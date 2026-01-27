ŠPANIJA PLAĆA 20 MILIONA EVRA ZA ŽRTVE MASAKRA NA PRUGI: Porodicama poginulih po 216.000 evra, opozicija traži ostavku ministra!

Španska vlada donela je hitnu odluku o isplati odštete žrtvama stravične železničke nesreće u Adamuzu, u kojoj je 18. januara život izgubilo 45 ljudi.

Ministar saobraćaja Oskar Puente potvrdio je da će ukupno biti isplaćeno 20 miliona evra.

Isplata bez čekanja: "Žrtve ne mogu da čekaju godinama"

Svesni da sudski procesi traju predugo, španske vlasti su odlučile da ubrzaju proceduru. Porodice svakog nastradalog putnika dobiće po 216.000 evra u roku od tri meseca:

72.000 evra direktne državne pomoći (bez poreza).

72.000 evra avansa od osiguranja.

72.000 evra iz obaveznog osiguranja putnika.

Za više od 150 povređenih, isplate će se kretati u rasponu od 2.400 do 84.000 evra, zavisno od težine povreda.

Politički potres: Ministar na ivici smene?

Iako je najavio rekordne isplate, ministar Puente se nalazi pod nezapamćenim pritiskom. Pored tragedije u Adamuzu, Španiju su iste nedelje potresle još tri nesreće, uključujući i pogibiju mašinovođe u Kataloniji.

Glavna opoziciona Narodna stranka već je podnela zahtev za njegovu ostavku, optužujući ga za kolaps železničkog sistema.

"Moja savest je mirna, radim najbolje što mogu", poručio je Puente medijima na pitanje o mogućem odlasku sa funkcije.

Autor: Dalibor Stankov