AKTUELNO

Svet

ŠPANIJA PLAĆA 20 MILIONA EVRA ZA ŽRTVE MASAKRA NA PRUGI: Porodicama poginulih po 216.000 evra, opozicija traži ostavku ministra!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Guardia Civil via AP ||

Španska vlada donela je hitnu odluku o isplati odštete žrtvama stravične železničke nesreće u Adamuzu, u kojoj je 18. januara život izgubilo 45 ljudi.

Ministar saobraćaja Oskar Puente potvrdio je da će ukupno biti isplaćeno 20 miliona evra.

Isplata bez čekanja: "Žrtve ne mogu da čekaju godinama"

Svesni da sudski procesi traju predugo, španske vlasti su odlučile da ubrzaju proceduru. Porodice svakog nastradalog putnika dobiće po 216.000 evra u roku od tri meseca:

72.000 evra direktne državne pomoći (bez poreza).

72.000 evra avansa od osiguranja.

72.000 evra iz obaveznog osiguranja putnika.

Za više od 150 povređenih, isplate će se kretati u rasponu od 2.400 do 84.000 evra, zavisno od težine povreda.

Politički potres: Ministar na ivici smene?

Iako je najavio rekordne isplate, ministar Puente se nalazi pod nezapamćenim pritiskom. Pored tragedije u Adamuzu, Španiju su iste nedelje potresle još tri nesreće, uključujući i pogibiju mašinovođe u Kataloniji.

Glavna opoziciona Narodna stranka već je podnela zahtev za njegovu ostavku, optužujući ga za kolaps železničkog sistema.

"Moja savest je mirna, radim najbolje što mogu", poručio je Puente medijima na pitanje o mogućem odlasku sa funkcije.

Autor: Dalibor Stankov

#Adamuz

#El Pais

#Madrid

#Oskar Puente

#Saobraćajna nesreća

#brzi voz

#odšteta

#Španija

#železnička nesreća

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Vlada Srbije: Novaku Đokoviću i njegovom treneru po 200.000 evra za zlato u Parizu

Društvo

STIŽE 20.000 EVRA ZA OVU GRUPU GRAĐANA U SRBIJI: Evo ko ima pravo na ovu pomoć države

Politika

'SA DUBOKOM TUGOM PRIMIO SAM VEST' Predsednik Srbije uputio telegram saučešća povodom teške železničke nesreće u Španiji

Društvo

Vlada Srbije donela odluku o obrazovanju Komisije za manastir Hilandar

Domaći

IMAM NOVCA DA NE MORAM DA PEVAM: Naša pevačica (45) otkrila istinu o povlačenju sa estrade

Hronika

500 POLICAJACA JURILO ČLANOVE BALKANSKOG KARTELA! Uhapšeno troje, zaplenjena imovina vredna PET MILIONA EVRA: Pao i 'šef' poznat po specifičnom simbol