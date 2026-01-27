PREOKRET! OGLASIO SE TRAMP: Kraj rata u Ukrajini je na pomolu? Jedna rečenica zapalila svet!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je uzburkao svetsku javnost izjavom o sukobu u Ukrajini, nagoveštavajući da bi mir mogao biti bliži nego što se misli.

„Kraj krvoprolića je prioritet“

U intervjuu za radio-stanicu WABC, Tramp je direktno prokomentarisao aktuelne sukobe, ističući da je rešenje jednog od najvećih svetskih žarišta „na pomolu“.

„Šta je sa okončanjem osam sukoba i još jednog koji je na pomolu“, izjavio je Tramp, aludirajući na situaciju u Ukrajini.

Predsednik SAD je naglasio da je njegov glavni cilj hitno zaustavljanje krvoprolića i stabilizacija globalnih prilika. Ova izjava dolazi u trenutku kada ceo svet iščekuje konkretne korake Vašingtona ka mirovnim pregovorima.

