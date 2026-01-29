Pao dogovor Rusije i Ukrajine: Ovo su detalji sporazuma - šokantne informacije kruže mrežama

Nezvanične informacije koje kruže vojnim Telegram kanalima ukazuju na mogućnost da su Rusija i Ukrajina postigle privremeni dogovor o obustavi udara na energetsku infrastrukturu, ali za sada nema nikakve zvanične potvrde da je takav aranžman zaista stupio na snagu.

Prema navodima izvora koji se pozivaju na informacije „sa terena“, kao i na poruke koje se šire i u ukrajinskom informacionom prostoru, razmatra se scenario ograničenog i vremenski definisanog moratorijuma. Ipak, ni Moskva ni Kijev nisu javno objavili da je postignut bilo kakav sporazum o privremenom odustajanju od udara na energetske objekte.

Šta se nezvanično navodi?

Prema jednoj od verzija koje se pojavljuju u nezvaničnim izvorima, navodni dogovor bi podrazumevao da Ukrajina obustavi napade na rusku naftnu infrastrukturu, dok bi Rusija zauzvrat prestala da gađa objekte ukrajinskog energetskog sistema. Kao moguće mesto postizanja takvog dogovora pominju se pregovori u Abu Dabiju, a pojedini izvori tvrde da su određenim jedinicama već usmeno preneta uputstva da se uzdrže od udara na energetske ciljeve.

Istovremeno se naglašava da ove informacije nisu potvrđene na centralnom nivou i da se ne pojavljuju ujednačeno. Prema tvrdnjama izvora, u nekim oblastima se navodna ograničenja već primenjuju, dok u drugim o njima uopšte nema saznanja. To može ukazivati ili na lokalne, ograničene odluke na terenu, ili na to da se radi o preliminarnim signalima, a ne o formalizovanom sporazumu.

Nema reči o potpunom primirju

Važno je istaći da se, čak i u okviru nezvaničnih tvrdnji, ne govori o potpunom prekidu vatre. Reč je isključivo o mogućoj privremenoj obustavi udara na energetske objekte, dok bi borbena dejstva protiv drugih ciljeva, prema dostupnim informacijama, bila nastavljena.

Da li ovakva verzija događaja ima realno uporište ili će ostati na nivou spekulacija, moglo bi da se vidi već u narednom periodu – kroz praktično smanjenje ili nastavak udara na energetsku infrastrukturu. Za sada, međutim, sve ostaje u domenu nezvaničnih navoda bez javne potvrde bilo koje od strana.

