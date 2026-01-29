Dečak skočio sa prozora škole, za sve je kriva loša ocena iz matematike? Drama u komšiluku

U jednoj osnovnoj školi u rumunskom primorskom gradu Mangaliji dogodio se dramatičan slučaj koji je uzdrmao lokalnu zajednicu i pokrenuo lanac istraga.

Trinaestogodišnjak, koji je učenik šestog razreda, skočio je sa prozora učionice na prvom spratu nakon što je dobio trojku iz matematike, prenosi Observator.

Prema informacijama rumunskih medija, incident se desio tokom velikog odmora. Dečak je, kako navode svedoci i izvori bliski istrazi, bio vidno potresen i razočaran lošim ocenama u poslednje vreme. Plašio se da roditeljima saopšti rezultate, a kolege i nastavnici ističu da nije imao ranijih sukoba ili problema u školi.

Dečak je pao na zemlju, nakon čega mu je odmah ukazana prva pomoć na licu mesta. Hitno je prevezen u Urgentni centar, a potom u bolnicu u Mangaliji na dalje preglede. Kasnije je transportovan u veću bolnicu u Konstanci. Prema poslednjim informacijama, njegovo stanje je stabilno i van životne opasnosti.

Škola je odmah pokrenula internu istragu, a direktor je obavestio nadležne institucije. Školski psiholog je razgovarao sa roditeljima kako bi se utvrdile tačne okolnosti i eventualni dublji uzroci dečakovog očajanja. Inspektorat za obrazovanje takođe vodi sopstvenu proveru.

Policija je otvorila krivični dosije i sprovodi istragu o celom slučaju, dok su obavešteni i specijalizovani organi za zaštitu dece.

Ovaj tragični događaj ponovo je pokrenuo pitanje pritiska koji deca trpe u školskom sistemu, straha od loših ocena i nedovoljne psihološke podrške učenicima. Stručnjaci upozoravaju da slučajevi ekstremnih reakcija na loše rezultate nisu retki i da je neophodno jačati preventivne programe mentalnog zdravlja u školama.

Roditelji, nastavnici i cela zajednica sada sa zebnjom čekaju punu sliku o tome šta je dovelo do ovog očajničkog čina trinaestogodišnjeg dečaka, koji je, srećom, preživeo.

