EVROPA DOBIJA NUKLEARNI 'KIŠOBRAN'?! Nemački kancelar otkrio detalje: Ovi razgovori se vode

Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je da evropske nacije počinju da razgovaraju o idejama o zajedničkom nuklearnom kišobranu koji bi dopunio postojeće bezbednosne aranžmane sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Merc je rekao da su razgovori tek u početnoj fazi i da nije na pomolu nikakva odluka, preneo je Rojters.

- Znamo da moramo da donesemo niz strateških i vojnopolitičkih odluka, ali trenutno nije sazrelo vreme - rekao je Merc.

Prema njegovim rečima, ugovorne obaveze ne sprečavaju Nemačku da razgovara o zajedničkim rešenjima sa partnerima, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, jedine evropske sile koje imaju nuklearni arsenal.

- Ovi razgovori se vode. Oni takođe nisu u suprotnosti sa deljenjem nuklearnog oružja sa SAD - rekao je on.

Nemačkoj je trenutno zabranjen razvoj sopstvenog nuklearnog oružja prema takozvanom sporazumu "Četiri plus dva" koji je otvorio put ponovnom ujedinjenju zemlje 1990. godine, kao i prema značajnom sporazumu o neširenju nuklearnog oružja koji je Nemačka potpisala 1969. godine.

Autor: Iva Besarabić