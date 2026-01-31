Šta se dešava u Iranu?! Eksplozije u dva grada, ima mrtvih

Dve eksplozije su prijavljene u Iranu, usred pojačanih tenzija u regionu. Jedna eksplozija se dogodila u južnoj iranskoj luci Bandar Abas. Prema navodima, jedna osoba - četvorogodišnja devojčica - je poginula, a 14 ljudi je povređeno.

U drugoj eksploziji, više od 1.000 kilometara dalje u Ahvazu, poginule su četiri osobe, rekli su lokalni zvaničnici.

Režim negira da je meta napada bio iranski zvaničnik.

"Izveštaji na društvenim mrežama u kojima se tvrdi da je komandant mornarice Revolucionarne garde bio meta eksplozije u Bandar Abasu bili su potpuno lažni", saopštila je poluzvanična novinska agencija Tasnim.

Eksplozija je pogodila zgradu od osam spratova, izazvala je ozbiljnu štetu na prvom i trećem spratu, javila je novinska agencija Fars.

Radio Persijskog zaliva tvrdi da je oštećeno i nekoliko automobila i jedna prodavnica. Uzrok eksplozije je za sada nepoznat.

Krizna uprava za provinciju Hormozgan je u objavi na Telegramu saopštila: „Uzrok ovog incidenta je pod istragom, a rezultate će kasnije objaviti zvanične vlasti.“

Snimci koje je napravila agencija Fars prikazuju posledice eksplozije - sa staklom i ruševinama razbacanim po zemlji.

Luka Bandar Abas nalazi se na Ormuskom moreuzu, koji je vitalna brodska ruta između Irana i Omana. Kroz nju se prenosi oko petina svetske morske nafte.

Ova eksplozija se dešava usred rastućih tenzija u regionu dok SAD jačaju svoje vojno prisustvo u blizini.

Ova eksplozija takođe dolazi nakon nacionalnih protesta - izazvanih ekonomskim problemima, ali koji su se brzo pretvorili u pokušaj svrgavanja iranskog režima.

Proteste je brzo ugušila Iranska revolucionarna garda, a smatra se da je broj poginulih u hiljadama.

Ranije ove nedelje, predsednik SAD Donald Tramp rekao je da se velika armada kreće ka Iranu, upozoravajući da ako dve zemlje ne postignu dogovor "videćemo šta će se desiti".

Autor: Marija Radić