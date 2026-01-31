Tramp: Prevara u Minesoti premašuje 19 milijardi dolara

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas je ponovo kritikovao demokratske lidere zbog, kako je naveo, masivne prevare u sistemu socijalne pomoći i vrtića u Minesoti, pojačavajući svoje dugogodišnje sukobe sa predstavnicom Ilhan Omar, koju je nazvao "prevarantkinjom" i guvernerom te američke savezne države Timom Volcom, kojeg je označio kao "korumpiranog" i "nekompetentnog".

"Krađa i prevara u Minesoti su daleko veće nego što je prvobitno procenjeno, više od 19 milijardi dolara. Administracija (bivšeg predsednika SAD Džozefa) Bajdena je znala za ovu prevaru i nije uradila apsolutno ništa povodom toga", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

On je kritikovao Omar i Volca, sa kojima je u više navrata ulazio u verbalne okršaje tokom godina.

"Prevarantkinja Ilhan Omar i njeni strašni prijatelji iz Somalije trebalo bi svi da budu u zatvoru sada, ili još gore, da ih pošaljemo nazad u Somaliju. ‘Guverner’ Volc je ili najkorumpiraniji vladin zvaničnik u istoriji, ili najnekompetentniji. Čak i osoba sa vrlo niskim IQ-om, a takvih ima mnogo, trebalo bi da zna šta se dešava u Minesoti!!!", napisao je Tramp.

Predsednik SAD je više puta napao Omar tokom svojih govora i objava na društvenim mrežama, sugerišući da bi trebalo da bude "odstranjena iz SAD" i optužujući je za imigracionu prevaru zbog navodnog braka sa njenim bratom, što je Omar više puta demantovala.

Omar je izjavila da svaki put kada Tramp koristi "govor mržnje" prema njoj i somalijskoj zajednici, broj pretnji smrću protiv nje raste.

Prošlog meseca je Trampu odgovorila nazivajući ga "rasistom", "bigotom", "ksenofobom" i "islamofobom".

Poslednjih godina u Minesoti je procesuirano desetine ljudi, uglavnom Somalijaca ili Somalijaca poreklom iz Amerike, u vezi sa velikim prevarama u sistemima socijalne pomoći, uključujući pomoć za hranu i usluge za autizam.

Savezni tužioci su tvrdili da su ove prevare proneverile više stotina miliona dolara iz programa finansiranih od poreskih obveznika. Odvojene istrage su takođe ispitivale navodne prevare u državnim vrtićima.

Autor: Marija Radić