TRAMP POTVRDIO IZ AVIONA: Uskoro pada dogovor oko Grenlanda?! 'Ovo je veoma važno za Ameriku, mislim da smo završili posao'

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da pregovori između SAD, Danske i Grenlanda o bezbednosnom dogovoru na Arktiku napreduju neverovatnom brzinom i da bi konačno rešenje moglo biti postignuto svakog trenutka.

"Svi žele da ovo uradimo"

Tramp se obratio novinarima u predsedničkom avionu „Air Force One“, ne skrivajući optimizam povodom jednog od najkontroverznijih diplomatskih pitanja današnjice.

Skori kraj pregovora: „Mislim da je dogovor skoro postignut. Oni žele da to uradimo. Verujem da će to biti dobar dogovor za sve“, poručio je Tramp.

Strateški interes: Američki predsednik je ponovio da je ovo „veoma, veoma važan dogovor za SAD“ koji će učvrstiti njihovu poziciju na severu.

Rešavanje diplomatske krize: Arktik u fokusu

Pregovori su počeli 28. januara kao pokušaj da se smire tenzije nakon Trampovih ranijih pretnji o preuzimanju kontrole nad ostrvom koje je u sastavu Kraljevine Danske.

Danske "crvene linije": Dansko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da su razgovori usmereni na „američke bezbednosne zabrinutosti u Arktiku“, ali uz strogo poštovanje suvereniteta Grenlanda.

Strah od Rusije i Kine: Trampova administracija insistira na većem prisustvu na Grenlandu zbog nacionalnih bezbednosnih interesa i rastućeg uticaja Moskve i Pekinga u ovom regionu.

Traži se kompromis

Zvaničnici sve tri strane pokušavaju da pronađu formulu koja bi Trampu omogućila veće američko vojno i bezbednosno prisustvo, dok bi Grenland zadržao svoju poluautonomiju pod okriljem Danske, koja je ključni saveznik SAD u NATO-u.

Autor: Dalibor Stankov