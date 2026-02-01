SLIKALA SEKUND PRE KATASTROFE! Ovo je jezivi selfi skijašice pre nego što ju je napao snežni leopard

Ovo je jezivi selfi koji je skijašica napravila sa retkim snežnim leopardom samo trenutak pre nego što ju je životinja napala i povredila joj lice.

Žena je zadobila teške povrede nakon napada u selu Talat, u oblasti Keketuohai UNESCO Global Geoparka u okrugu Funjun, na severu Kine.

Napad se dogodio 27. januara, preneo je Daily Mail. Lokalni izveštaji navode da se incident dogodio kada se skijašica opasno približila divljoj životinji dok je pokušavala da napravi fotografiju na putu ka svom hotelu.

Na slici se vidi kako žena osmehuje, dok leopard čuči odmah iza nje na snegu, pripremajući se da krene u napad.

"selfie with murder kitty."



i'm honestly curious how people get so divorced from reality that things like this seem like good ideas.



i mean, you have millions of years of evolved instinct that says "alpha predator." 100 pounds of cat is pure lethality. your lizard brain… pic.twitter.com/eEMC7hUll4 — el gato malo (@boriquagato) 31. јануар 2026.



Video snimak napravljen nekoliko trenutaka kasnije prikazuje turistkinju nad kojom stoji leopard, kao nad svojim plenom. Okupljeni su uspeli da oteraju divlju zver i ukažu prvu pomoć skijašici.

Uprkos upozorenjima vlasti dan ranije, nakon što je životinja primećena u tom području, skijašica se približila životinji na manje od tri metra jer, navodno, nije uspela da pronađe dobar ugao za fotografisanje.

Životinja je zatim skočila, nanevši joj teškepovrede po licu. Leoparda je oterao instruktor skijanja mašući skijaškim štapovima. Skijašica je zahvaljujući kacigi izbegla ozbiljnije povrede, ali je prebačena u lokalnu bolnicu na lečenje, gde je i dalje u stabilnom stanju.

Leoparda su dan pre napada videli turisti koji su boravili u hotelu u toj oblasti, blizu travnate površine, verovatno zbog gladi.

"Videli smo ga sinoć, nekoliko kilometara od mesta gde se napad dogodio, ali ne možemo da potvrdimo da li je u pitanju isti snežni leopard", rekao je vlasnik hotela.

Lokalne vlasti upozorile su građane da je poslednjih dana u ovomparku primećeno više snežnih leoparda i da budu na oprezu.

"Snežni leopardi su veliki predatori sa jakim agresivnim tendencijama. Kada prolazite kroz ovo područje, krećite se brzo i nemojte se zadržavati. Ne izlazite iz vozila niti prilazite da biste fotografisali i nikada ne šetajte sami u okolnom području", navodi se u upozorenju.

Kina je dom najvećeg broja divljih snežnih leoparda na svetu, prema podacima Fondacije za snežne leoparde. Zemlja ima oko 60 procenata svetske populacije snežnih leoparda, ali napadi na ljude se smatraju retkim jer su životinje poznate po svojoj stidljivoj i neuhvatljivoj prirodi.

Vrsta, sada klasifikovana kao ranjiva, živi u 12 zemalja Centralne Azije, uključujući Kinu, Indiju i Mongoliju. Istraga o napadu je u toku.

Autor: D.Bošković