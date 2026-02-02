POPALJENI ALARMI U NAŠEM KOMŠILUKU! Temperatura pada i na minus 20 tokom noći, sneg i mraz će sve okovati

Dnevne temperature neće prelaziti -3 stepena, dok noći donose minimalne vrednosti od -20 stepeni. Hladno vreme će, prema prognozama, potrajati bar do srede.

Rumunska Nacionalna meteorološka uprava (ANM) objavila je danas žuti nivo upozorenja na jaku hladnoću i mraz, koji važi do utorka ujutru u više od polovine zemlje.

Prema ANM-u, Moldavija, Dobrudža, Oltenija, Muntenija i istočna i jugoistočna Transilvanija će imati posebno nisku temperaturu, u proseku 7-9 stepeni Celzijusa ispod normalnih vrednosti za ovo doba godine, prenosi Agerpres.

Maksimalna temperatura će se kretati između -9 i -3 stepena Celzijusa, padajući niže u severnoj Moldaviji, do oko -15 stepeni Celzijusa, gde ce jak mraz trajati tokom celog dana.

Noćni uslovi će takođe biti mrazoviti, sa minimalnim temperaturama između -20 i -8 stepeni Celzijusa.

Kako je najavljeno, do srede će vreme ostati posebno hladno, sa jakim mrazom ujutru i noću.

Autor: Jovana Nerić