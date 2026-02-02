Muškarac preminuo nakon što je pojeo najotrovniju pečurku na svetu: Ova vrsta raste i u našim krajevima

Muškarac iz Kalifornije preminuo je nakon što je pojeo divlje pečurke. To je četvrti takav smrtni slučaj u poslednjih nekoliko meseci, dok zdravstveni zvaničnici upozoravaju na "nezabeleženu epidemiju".

Nadležni su saopštili da je jedna osoba iz okruga Kontra Kosta preminula nakon konzumiranja divljih pečuraka, navodi se u saopštenju zdravstvene službe Kontra Kosta, preneo je People.

Žrtva je bio Hispanoamerikanac u svojim šezdesetim godinama, izjavila je dr Liza Rodelo, zamenica zdravstvenog zvaničnika u okružnom zdravstvenom sistemu. Ona je takođe upozorila na opasnosti sakupljanja i konzumiranja divljih pečuraka.

Prema navodima Kalifornijskog odeljenja za javno zdravlje (CDPH), u različitim delovima Kalifornije, naročito tokom kišne sezone, raste veliki broj vrsta divljih pečuraka. Dve najotrovnije vrste su pečurka "Smrtna kapa" (Amanita phalloides, kod nas poznata kao zelena pupavka) i „Zapadni anđeo uništenja“ (Amanita ocreata).

Mnoge otrovne pečurke mogu po izgledu i ukusu da podsećaju na jestive pečurke koje se mogu naći u prodavnicama.

"Dodatno, osobe koje su se nedavno doselile u Kaliforniju, a navikle su da sakupljaju pečurke u svojoj domovini, mogu pogrešno da zamene otrovne pečurke u Kaliforniji sa bezbednim pečurkama koje su sakupljali ili uzgajali u svojoj zemlji porekla", upozorila je agencija.

Sakupljači pečuraka u Kaliforniji suočavaju se sa velikim rizikom

Od 18. novembra 2025. godine zabeleženo je 39 slučajeva trovanja pečurkom zelena pupavka i četiri smrtna ishoda, prema podacima CDPH. Slučajevi su zabeleženi u 10 različitih okruga širom Kalifornije.

"Kalifornija doživljava neviđenu epidemiju teških bolesti i smrtnih slučajeva povezanih sa ljudima koji slučajno beru i jedu divlje pečurke", saopštila je agencija, koja je objavila dva savetodavna upozorenja od decembra 2025.

U januaru su zdravstveni zvaničnici države pozvali stanovnike da prestanu da traže divlje pečurke zbog onoga što su sumnjali da je najveća epidemija trovanja divljim pečurkama u Kaliforniji.

Najbolji način da ostanete bezbedni je da ne jedete divlje pečurke, tvrde nadležni. Svako ko slučajno pojede otrovnu pečurku, poput zelene pupavke, možda neće imati simptome do šest ili 24 sata kasnije.

Rani simptomi mogu se kretati od bolova u stomaku i mučnine do povraćanja i umora. Ozbiljne komplikacije mogu se kretati od oštećenja jetre (ponekad je neophodna transplantacija), kao i smrtonosnog ishoda, navode zdravstveni stručnjci.

Dr Monika Gandi, stručnjak za zarazne bolesti na Univerzitetu Kalifornije u San Francisku, rekla je da su pečurke zelena pupavka "najsmrtonosnije pečurke" na svetu i da se ne mogu učiniti bezbednim za jelo.

"Kuvanje ili zamrzavanje zapravo ne uništva toksine“, rekla je i dodala "i baš kao što oko pola pečurke može ubiti nekoga".

Svako ko je pojeo otrovnu pečurku treba odmah da potraži medicinsku pomoć ili da pozove lokalnu telefonsku liniju za kontrolu trovanja.

Autor: A.A.