Naložena hitna evakuacija ostrva: Ljudi ostali bez domova, otvoren prihvatni centar (FOTO)

Tropski ciklon Fitija koji je tokom vikenda pogodio Madagaskar odneo je sedam života i primorao više od 20.000 ljudi da napuste svoje domove, saopštile su lokalne vlasti.
Među sedam potvrđenih smrtnih slučajeva, jedna osoba je stradala u glavnom gradu Antananarivu, dok je jedna nestala nakon što ju je odnela nabujala reka, navodi Nacionalni biro za upravljanje katastrofama (BNGRC).
Više od 20.000 ljudi bilo je prinuđeno da napusti domove, a deo se sklonio u jedan od 34 privremena prihvatna centra, dok su drugi našli zaštitu kod rodbine ili komšija, prenosi Figaro.
Najjači udari vetra dostizali su brzinu od 210 km/h, da bi ciklon krajem nedelje oslabio i bio prekvalifikovan u umereni tropski olujni sistem.
Fitija je peta tropska oluja koja je pogodila Madagaskar od septembra 2025. godine, navodi sajt meteorološke agencije.
Autor: Jovana Nerić