SATERANI U ĆOŠAK: Bil i Hilari Klinton ipak svedoče u slučaju Epstin, preti im ROBIJA ako se dokaže da su kršili zakon!

Bivši predsednik SAD Bil Klinton i njegova supruga, bivša državna sekretarka Hilari Klinton, zvanično su pristali da svedoče u kongresnoj istrazi o pokojnom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, potvrdio je zvaničnik iz Vašingtona.

IZBEGLI HAPŠENJE U POSLEDNJI ČAS?

Ovaj neočekivani preokret dolazi u trenutku kada je Predstavnički dom, predvođen republikancima, planirao glasanje o proglašenju Klintonovih krivim za nepoštovanje suda. Da su proglašeni krivima, to bi moglo direktno dovesti do krivičnih optužbi i potencijalne robije.

Nadzorni odbor je prošle nedelje oštro kritikovao bračni par Klinton zbog njihovog upornog odbijanja da svedoče o bliskim odnosima sa Epstinom. Iako su ranije nudili pismenu saradnju, kategorički su odbijali da se pojave lično, tvrdeći da je istraga "politički motivisana" kako bi se zaštitio Donald Tramp.

PUTOVANJA "LOLITA EKSPRESOM"

Podsetimo, Bil Klinton je nakon odlaska sa funkcije predsednika početkom 2000-ih više puta putovao Epstinovim avionom, u javnosti poznatim kao "Lolita ekspres". Iako je bivši predsednik izrazio žaljenje i tvrdio da "nije znao za Epstinove kriminalne aktivnosti", svedočenje pod zakletvom bi moglo da otkrije nove, šokantne detalje o njihovom prijateljstvu.

Predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson kratko je poručio: "Očekujemo da će svi poštovati sudske pozive Kongresa", ne precizirajući da li će se odustati od glasanja o nepoštovanju suda.

Autor: Dalibor Stankov