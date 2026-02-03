NOVE TENZIJE KOD IRANA - AMERIKANCI OBORILI IRANSKI DRON! Letelica agresivno prišla USS Linkolnu - UNIŠTENA JE!

Američka vojska je u utorak oborila bespilotnu iransku letelicu nakon što je "agresivno prišla američkom nosaču aviona Ratne mornarice sa nejasnom namerom“, rekao je portparol Centralne komande SAD za Fox News.

„USS Abraham Lincoln (CVN 72) se kretao Arapskim morem, oko 500 milja od južne obale Irana, kada je iranski dron Shahed-139 bez potrebe manevrisao u pravcu broda“, dodao je portparol.

Incident dolazi neposredno nakon što su iranski brodovi pokušali da zaustave američki tanker, ali je uskočila američka ratna mornarica.

Autor: A.A.