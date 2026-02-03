UBIJEN GADAFIJEV SIN: Stradao naslednik nekadašnjeg predsednika Libije

Najistaknutiji sin pokojnog libijskog lidera Moamera Gadafija, Saif al-Islam Gadafi, ubijen je, saopštili su u utorak izvori bliski porodici, njegov advokat Halid el-Zajdi i libijski mediji.

Iako je Saif al-Islam dobro poznat u Libiji, posebno po svojoj ulozi u oblikovanju državne politike pre 2011. godine, poslednjih godina se povukao iz javnosti. Libijski sud ga je 2015. godine, u odsustvu, osudio na smrt zbog gušenja mirnih protesta tokom revolucije 2011. godine, koja je dovela do pada vlasti njegovog oca Gadafija.

Protiv Saifa al-Islama je takođe podignuta privremena optužnica pred Međunarodnim krivičnim sudom zbog navodnih zločina protiv čovečnosti, a njegovi advokati nisu uspeli da izdejstvuju odbacivanje tog slučaja.

Godine 2021. Saif al-Islam se registrovao kao kandidat na predsedničkim izborima zakazanim za decembar, koji su na kraju propali zbog političkog zastoja u zemlji.

Detalji o okolnostima njegove smrti za sada nisu poznati.

Autor: A.A.