Slučaj Epstin trese ostrvo: Pokrenuta krivična istraga protiv lorda Pitera Mendelsona

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/U.S. Department of Justice ||

Britanska policija je saopštila danas da je pokrenuta krivična istraga protiv lorda Pitera Mendelsona povodom tvrdnji da je kao visoko pozicionirani zvaničnik u kabinetu nekadašnjeg britanskog premijera Gordona Brauna odavao osetljive informacije o tržištu osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.

"Mogu da potvrdim da je londonska policija pokrenula istragu protiv 72-godišnjeg muškarca, bivšeg ministra u vladi, zbog zloupotrebe javne funkcije", izjavila je zvaničnica londonske policije Ela Meriot, prenosi Sky News.

Istraga je pokrenuta nakon što su se u javnosti pojavili imejlovi u kojima Mendelson i Epstin komuniciraju o aktivnostima britanske vlade i političkim pitanjima u vreme kada je lord Mendelson bio sekretar za poslovanje i de fakto zamenik premijera Gordona Brauna.

Foto: Tanjug AP/U.S. Department of Justice

Dokumenti koje je objavilo ministarstvo pravde SAD ukazuju na to da su Epstinu poslate informacije o internim razgovorima u najužem delu britanskog kabineta nakon globalne finansijske krize.

Foto: Tanjug AP/Jon Elswick

Dauning strit je ranije saopštio da je sekretarijat vlade obavestio londonsku policiju o tome kako je Mendelson rukovao osetljivim vladinim informacijama u vreme dok je obavljao dužnost ministra.

