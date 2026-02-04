SAD i Iran nastavljaju pregovore: Nuklearni razgovori premešteni iz Istanbula u Oman na zahtev Teherana

Administracija SAD je pristala da održi razgovore sa iranskim predstavnicima u Omanu, a konsultacije bi trebalo da se održe 6. februara, objavio je Barak Ravid, novinar američkog onlajn portala Axios, pozivajući se na obaveštene izvore.
Prema njegovom izvoru u jednoj arapskoj državi, "očekuje se da će se nuklearni pregovori između SAD i Irana održati u Omanu u petak".
Prema ovim informacijama, "Trampova administracija je, na zahtev iranske strane, pristala da pregovore premesti iz Turske".
Novinar je dodao da su "konsultacije još uvek u toku o tome da li će arapske i muslimanske države učestvovati u pregovorima u Omanu".
Takođe je napisao da je Bela kuća za sada odbila da komentariše ove navode.
Axios je ranije objavio da Iran namerava da promeni format pregovora sa SAD u bilateralne i da mesto održavanja premesti iz Istanbula u Oman.
Autor: D.Bošković