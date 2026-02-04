'ODRŽAO JE REČ' Tramp javno priznao jednu stvar o Putinu

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da je razgovarao sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, ali nije otkrio kada je razgovor održan.

- Razgovarao sam sa njim. Želim da okonča rat (ukrajinski sukob) - rekao je Tramp novinarima u Beloj kući.

On je istakao da je Putin održao reč u vezi sa obustavom napada na Ukrajinu.

- Radilo se o periodu od nedelje do nedelje. On (Putin) je održao reč u tom delu. To je bilo značajno, znate, jedna nedelja, pristali bismo na sve (na bilo koji period), jer je tamo veoma, veoma hladno - rekao je Tramp.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je saopštio da je Tramp zatražio od Putina da se uzdrži od napada na Kijev do 1. februara "kako bi se stvorili povoljni uslovi za pregovore".

Autor: Iva Besarabić