UČENIK SVE PRIZNAO! Isplanirao je sve unapred, PONEO JE NOŽ ZA PROFESORKU I ZADAO JOJ NEKOLIKO UBODA

Četrnaestogodišnji učenik, koji je ozbiljno povredio profesorku u srednjoj školi u Sanari-sir-Meru, na jugu Francuske, priznao je tokom policijskog ispitivanja da je prpremao ovaj čin zbog prevelike mržnje.

Tokom ispitivanja, osumnjičeni je istražiteljima rekao da je tog jutra uzeo nož iz kuhinje svog doma sa namerom da izbode profesorku, prenosi Figaro.

Tulonski tužilac Rafael Balan, naveo je u saopštenju da je zdravstveno stanje 60-godišnje žrtve i dalje zabrinjavajuće.

U utorak popodne, 60‑ogodišnja profesorka likovne umetnosti izbodena je nožem više puta u učionici srednje škole "Gišar" u Sanari‑sir‑Meru, na jugu Francuske.

Napad je izveo 14‑ogodišnji učenik, koji je odmah uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva, saopštili su tužioci.

Do napada je došlo oko 14 časova tokom časa, a dečak je nožem zadao tri do četiri uboda profesorki, uključujući u stomak i ruku, pred oko 20 drugih đaka.

Žrtva je prebačena u bolnicu i poslata na operaciju.

Njen zdravstveni status je ozbiljan, ali stabilan, prema najnovijim izveštajima.

Autor: Jovana Nerić