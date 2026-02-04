AKTUELNO

KRVAVA PORODIČNA DRAMA U BEČU! Srbin (26) nožem izbo muškarca i pobegao, u toku potraga za njim

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/AP Photo/Heinz-Peter Bader, Tanjug AP/Kleine Zeitung via AP ||

Krvava porodična drama potresla je deo Beča. U toku je velika potraga za Srbinom, koji je osumnjičen da je izbo muškarca (32) nakon svađe.

U ranim jutarnjim satima u sredu došlo je do svađe u naselju Meidling u Beču. Prema pisanju medija, 32-godišnjeg muškarca je nožem napao njegov zet Srbin, a žrtva je zadobila povrede glave, vrata i butina.

Bečka služba spasavanja pružila je hitnu medicinsku pomoć i prevezla povređenog u bolnicu. Njegovo stanje je od tada stabilizovano i više nije u kritičnom stanju.

Južna filijala Kancelarije kriminalističke policije Bečke države preuzela je istragu u ovom slučaju. Za sada nema potvrđenih informacija o pozadini i motivima zločina.

Osumnjičeni počinilac, 26-godišnji Srbin, pobegao je nakon napada i u toku je potraga za njim.

UČENIK SVE PRIZNAO! Isplanirao je sve unapred, PONEO JE NOŽ ZA PROFESORKU I ZADAO JOJ NEKOLIKO UBODA

Autor: Jovana Nerić

