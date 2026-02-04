NAKON BURE U JAVNOSTI: Restaurirani anđeo sa licem Đorđe Meloni uklonjen sa slike u crkvi u Rimu

Restaurirani anđeo sa licem italijanske premijerke Đorđe Meloni uklonjen je sa zidne slike u jednoj crkvi u centru Rima po nalogu parohijskog sveštenika, nakon političkog i crkvenog negodovanja.

Jedan od dva anđela u kapeli bazilike Svetog Lorenca u Rimu, u blizini sedišta italijanske vlade, bio je izmenjen tako da je gotovo podsećao na 49-godišnju liderku italijanske desnice, prvu ženu na mestu premijera Italije Đorđu Meloni.

Sliku je u subotu uočio list leve orijentacije "Republika", što je izazvalo ogorčenje opozicionih političara i nezadovoljstvo kardinala Balda Reine, generalnog vikara Rimske biskupije.

Kada je crkva otvorena u sredu, lice nalik Melonijevoj bilo je prekrečeno, pa je anđeo ostao bez glave.

- Uvek sam govorio da ćemo je ukloniti, ako se pokaže da (prikaz Melonijeve) izaziva podele - rekao je paroh Danijele Mikeleti za Ansu.

On je kazao da su dolazile povorke ljudi da vide anđela, umesto da prisustvuju misi ili se mole, što nije bilo prihvatljivo.

Amaterski umetnik Bruno Valentineti, koji je restaurirao sliku, izjavio je za "Republiku" da je od njega zatraženo da je ukloni na zahtev Vatikana.

Portparol Vatikana odbio je da komentariše slučaj, dok je Rimska biskupija najavila da će se oglasiti naknadno.

Kardinal Reina je u subotu izrazio "gorčinu" zbog incidenta, naložio istragu i upozorio da se "prikazi sakralne umetnosti i hrišćanske tradicije ne smeju zloupotrebljavati niti instrumentalizovati".

I italijansko Ministarstvo kulture najavilo je proveru, dok je sama Melonijeva incident primila uz smeh.

Na Instagramu je objavila fotografiju sporne slike uz komentar: "Ne, definitivno ne ličim na anđela", uz emodži koji se smeje.

Izmenjena zidna slika nastala je 2000. godine i ne uživa status zaštićenog kulturnog dobra.

Valentineti je njen autor i bio je angažovan da je restaurira zbog oštećenja izazvanih vlagom, rekao je paroh Mikeleti u subotu.

Autor: Jovana Nerić