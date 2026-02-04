Obilne padavine napravile haos u Maroku: Evakuisano više od sto hiljada ljudi zbog poplava

Marokanske vlasti evakuisale su do sada 108.432 ljudi zbog poplava i pozvale stanovnike ugroženih područja u severozapadnim ravnicama zemlje da se odmah evakuišu zbog rastuće opasnosti od izlivanja reka, obilnih padavina i ispuštanja vode iz punih brana.

Prema navodima Rojtersa, u akcijama spasavanja angažovani su i helikopteri, dok su pod vodom poljoprivredna polja i sela širom severozapada zemlje.

Zvanični podaci pokazuju da je količina padavina u Maroku veća za 215 odsto u odnosu na prošlu godinu i 54 odsto iznad višegodišnjeg proseka.

Vojska je raspoređena još od petka kako bi pomogla u evakuaciji stanovništva, s obzirom na crveni meteo-alarm i najavljene nove obilne padavine tokom ove sedmice.

Severozapadni deo Maroka, poznat kao region Garb, jedan je od ključnih proizvođača pšenice, a čine ga nizijske ravnice koje se slabo odvodnjavaju nakon višenedeljnih kiša.

Najveći broj evakuacija sproveden je u Ksar el Kebiru, gde je, prema navodima vlasti, oko 85 odsto stanovništva već napustilo svoje domove.

Državna televizija Maroka prikazala je evakuisane građane kojima su obezbeđeni smeštaj i hrana u prihvatnim centrima.

Posebna zabrinutost vlasti odnosi se na branu Oued Mahazin u blizini Ksar el Kebira, koja radi sa 146 odsto kapaciteta, što povećava pritisak za dodatno ispuštanje vode nizvodno, navodi se u saopštenju Ministarstva za vode.

Stanovnici su saopštili da je u pojedinim delovima Ksar el Kebira isključena električna energija.

Organizacije za ljudska prava pozvale su vladu da pogođena područja proglasi zonama elementarne nepogode, čime bi stanovništvo steklo pravo na isplatu osiguranja za štetu od poplava.

Izuzetno obilne padavine okončale su sedmogodišnju sušu koja je primorala Maroko da ubrza ulaganja u postrojenja za desalinizaciju.

Popunjenost nacionalnih akumulacija porasla je na gotovo 62 odsto, sa 27 odsto koliko je iznosila pre godinu dana, dok se pojedine velike brane preventivno delimično prazne kako bi prihvatile nove dotoke vode.

