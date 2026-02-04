OSUĐEN ATENTATOR NA TRAMPA: Sud izrekao doživotnu robiju Rajanu Rautu

Rajan Vesli Raut (59), muškarac koji je pokušao da ubije predsednika SAD Donalda Trampa dok je igrao golf u Južnoj Floridi, osuđen je na doživotnu kaznu.
Raut je 23. septembra 2024. godine proglašen krivim za pokušaj ubistva tadašnjeg predsedničkog kandidata Trampa na golf terenu "Trump International Golf Club" u Vest Palm Biču, prenosi US Today.
Tokom incidenta, agent Tajne službe je primetio Rauta sa oružjem i pucao u njegovom pravcu, nakon čega je osumnjičeni pobegao sa lica mesta.
Raut je uhapšen 15. septembra 2024. godine tokom saobraćajne kontrole u blizini Palm Sitija. U tužbi se navodi da je tokom suđenja pokušao da se ubije olovkom.
Prošle godine, tokom jednog okupljanja u Pensilvaniji, metak je okrznuo Trampovo uvo u drugom pokušaju atentata.
Raut je rođen u Severnoj Karolini, a tokom suđenja je tražio "pravednu kaznu", nadajući se da će izbeći doživotnu kaznu.
Autor: Marija Radić