AKTUELNO

Svet

OSUĐEN ATENTATOR NA TRAMPA: Sud izrekao doživotnu robiju Rajanu Rautu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Markus Schreiber ||

Rajan Vesli Raut (59), muškarac koji je pokušao da ubije predsednika SAD Donalda Trampa dok je igrao golf u Južnoj Floridi, osuđen je na doživotnu kaznu.

Raut je 23. septembra 2024. godine proglašen krivim za pokušaj ubistva tadašnjeg predsedničkog kandidata Trampa na golf terenu "Trump International Golf Club" u Vest Palm Biču, prenosi US Today.

Tokom incidenta, agent Tajne službe je primetio Rauta sa oružjem i pucao u njegovom pravcu, nakon čega je osumnjičeni pobegao sa lica mesta.

Raut je uhapšen 15. septembra 2024. godine tokom saobraćajne kontrole u blizini Palm Sitija. U tužbi se navodi da je tokom suđenja pokušao da se ubije olovkom.

Prošle godine, tokom jednog okupljanja u Pensilvaniji, metak je okrznuo Trampovo uvo u drugom pokušaju atentata.

Raut je rođen u Severnoj Karolini, a tokom suđenja je tražio "pravednu kaznu", nadajući se da će izbeći doživotnu kaznu.

pročitajte još

Hag: Mehanizam odbio uslovno puštanje na slobodu Milana Martića

Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

#Tajna služba

#atentat

#dozivotna robija

#rajan raut

POVEZANE VESTI

Svet

OVAJ MUŠKARAC JE CILJAO TRAMPA: Regrutovao strane borce za rat u Ukrajini, agent Tajne službe video kako kalašnjikov viri iz žbunja! (FOTO, VIDEO)

Svet

Atentator na Trampa PROGLAŠEN KRIVIM po svim tačkama optužnice: Uhapšen nakon razmene vatre sa pripadnicima Tajne službe

Svet

DRAMA U SUDNICI: Atentator na Trampa pokušao da se ubije nakon što je proglašen krivim

Svet

Objavljen snimak hapšenja atentatora na Donalda Trampa: Sa kamere na uniformi policajca (VIDEO)

Svet

ČEKAO TRAMPA 12 SATI U SNAJPERSKOM GNEZDU? Isplivali novi detalji pokušaja ubistva bivšeg američkog predsednika

Svet

NA MESTU PUCNJAVE U BLIZINI TRAMPA PRONAĐEN KALAŠNJIKOV, DRON SVE SNIMIO? Trampa zanimala samo jedna stvar, evo koja! (VIDEO)