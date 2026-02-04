RUSIJA ZASULA UKRAJINU RAKETAMA: Najveći napad od početka godine! Oglasila se Bela kuća: Tramp 'nije iznenađen', pregovori se nastavljaju!

Rusija je pokrenula svoj do sada najobimniji napad raketama i dronovima na Ukrajinu u 2026. godini.

Snažne eksplozije potresle su prestonicu Kijev, dok su vlasti u Dnjepru, Harkovu, Sumiju, Zaporožju i Odesi potvrdile ruske udare na svojim teritorijama.

Bela kuća: Pregovori u Abu Dabiju ostaju na snazi

Iako je intenzitet napada bio ogroman, iz Vašingtona stižu poruke koje ukazuju na to da se diplomatski proces ne prekida. Bela kuća je saopštila da predsednik Donald Tramp „nije iznenađen“ ovim napadima.

Uprkos eskalaciji na terenu, planirani pregovori između Rusije i Ukrajine trebalo bi da se održe krajem ove nedelje u Abu Dabiju.

Uloga SAD: Sjedinjene Američke Države će u ovim razgovorima imati direktnu ulogu posrednika.

Cilj: Pokušaj postizanja dogovora koji bi vodio ka deeskalaciji sukoba.

Stručnjaci: Pritisak pred sastanak

Vojni analitičari ocenjuju da ovakvi masovni napadi neposredno pred pregovore često služe kao sredstvo pritiska kako bi se zauzela što bolja pregovaračka pozicija. Dok Kijev broji štetu od najjačeg udara ove godine, oči svetske javnosti uprte su u Emirate, gde se očekuje početak diplomatske ofanzive.

Autor: Dalibor Stankov