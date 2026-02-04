Oglasio se Luvr nakon filmske pljačke: Otkrili šta će biti sa krunom carice Eugenije koju su lopovi ispustili

AKTUELNO

Više od tri meseca nakon pljačke nakita u Luvru, kruna carice Eugenije, koju su pljačkaši bacili tokom bekstva, moći će da bude "potpuno restaurirana", saopštio je danas muzej.

U saopštenju muzej Luvr navodi da je kruna koja je pronađena u podnožju galerije Apolo, nakon pljačke muzeja 19. oktobra prošle godine, zadržala skoro potpuno svoju formu, "što omogućava njenu potpunu restauraciju", prenosi televizija Frans 24.

Kruna koju je Napoleon III naručio za svoju suprugu Eugeniju 1855. godine, pretrpela je "gnječenje" kada je bačena, i bila je "veoma primetno deformisana".

U saopštenju muzej Luvr navodi da je kruna prvo bila oštećena prilikom vađenja iz vitrine gde je bila izložena, a da je zatim pretrpela "jak udarac" kada su je pljačkaši odbacili.

Na fotografijama koje je Luvr objavio vidi se zgnječena kruna sa četiri grane, koje su prvobitno bile pričvršćene za krunu, kako su se odvojile od nje, ali je 56 smaragda ostalo na mestu i samo je desetak malih dijamanata od 1.354 koji krase krunu nestalo.

Tokom pljačke Luvra ukradeno je osam komada nakita a vrednost ukradenih predmeta, uključujući tijaru carice Eugenije koja je ukrašena sa oko 2.000 dijamanata, procenjuje se na 88 miliona evra.

U pritvoru se nalaze četiri osobe koje su osumnjičene za učešće u toj pljački.

