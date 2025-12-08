LUVR ODE U PROPAST: Još se nisu oporavili od pljačke, stigla ih nova katastrofa

Svetski poznati pariski muzej Luvr pogodila je još jedna nesreća, usledila samo nekoliko nedelja nakon velike pljačke nakita. Krajem novembra, tačnije 26. novembra, pukla je cev u Luvru, oštetivši više od 300 dokumenata u egiptološkom odeljenju. Najmanje 300 predmeta je pogođeno curenjem vode koje je otkriveno u krilu Molijer.

Oštećeni materijali su egiptološki časopisi i naučna dokumentacija iz perioda kraja 19. i početka 20. veka. Francis Štajn , zamenik direktora muzeja, naglasio je da materijali nisu jedinstveni i da nijedan artefakt nije oštećen, te da kolekcija nije pretrpela nepopravljiv gubitak.

Pucanje cevi izazvano je slučajnim otvaranjem ventila u zastarelom sistemu grejanja i ventilacije. Muzej je pokrenuo internu istragu, a oštećeni dokumenti će proći profesionalnu restauraciju. Ovaj incident dolazi u nezgodnom trenutku za muzej koji se još nije oporavio od velike pljačke koja se dogodila usred bela dana, 19. oktobra.

Počinioci su ušli kroz prozor na strani zgrade okrenutoj prema Seni, koristeći kamion sa podiznom platformom. Ukradeno je osam neprocenjivih dragulja iz galerije Apolo, uključujući komade koji su pripadali suprugama Napoleona I i III. Procenjena šteta iznosi 88 miliona evra.



Direktorka Luvra, Lorans de Kars, priznala je francuskom Senatu da je bezbednosni sistem bio "krajnje neadekvatan" i "zastareo", te da potpuno ažuriranje bezbednosti neće biti završeno pre 2032. godine. Pet osumnjičenih je optuženo u vezi sa pljačkom, a najvredniji preostali komadi su prebačeni u Banku Francuske.

Kao odgovor na ove incidente i potrebe za modernizacijom, Luvr je najavio značajno povećanje cena karata. Od 14. januara 2026. godine, ulaznica za turiste van Evropskog ekonomskog prostora poskupeće sa 22 evra na 32 evra (povećanje od 45%). Povećanje je neophodno radi nadoknade gubitka prihoda i finansiranja modernizacije. Francuski sindikat CFDT-Kultura nazvao je ovo povećanje "apsurdnim i nepravednim".

