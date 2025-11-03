Amateri opljačkali Luvr? Tužiteljka otkrila detalje spektakularne krađe, neke stvari su za nevericu

Dve nedelje nakon spektakularne krađe u muzeju Luvr, istraga se nastavlja, a okolnosti pljačke postaju jasnije. U nedelju, 2. novembra, tužiteljka Pariza, Laura Bekou, izjavila je da je isključila mogućnost da je u pitanju organizovani kriminal, javlja Le Point.

"Ovo nije obična delinkvencija, ali je tip delinkvencije koji se obično ne povezuje sa visokim slojevima organizovanog kriminala", rekla je za France Info.

Dodala je da profili četiri osobe privedene do sada, uključujući partnerku jednog od navodnih pljačkaša, ne odgovaraju profilima profesionalaca iz organizovanog kriminala sposobnih za izvođenje složenih operacija.

"Jasno je da su oni lokalni ljudi. Svi oni više ili manje žive u Sena-Sen-Deni", precizirala je.

Četiri privođenja

Tokom protekle dve nedelje, privođenja su se nizala. Nedelju dana nakon krađe, policija je privela dva muškarca osumnjičena da su ušli u muzej: jednog 34-godišnjeg Alžirca, koji živi u Francuskoj od 2010. i koji je uhapšen dok je pokušavao da otputuje za Alžir, i jednog 39-godišnjeg muškarca koji je već bio pod sudskim nadzorom zbog teške krađe. Obojica žive u Obervilijeu, na severu Pariza, i "delimično su priznali" svoje učešće, precizirala je užiteljka Bekou prošle nedelje.

Dva druga osumnjičena, muškarac od 37 godina i žena od 38 godina, privedeni su 29. oktobra i optuženi u subotu.

Pasirka tužiteljka precizirala je da je muškarac od 37 godina bio član grupe od četiri osobe koje su izvršile pljačku, na osnovu DNK tragova pronađenih u kamionu za transport. DNK tragovi osumnjičene takođe su pronađeni u kamionu, ali izgleda da su indirektno preneti u vozilo, moguće preko osobe ili predmeta koji su postavljeni unutra nakon krađe.

Takođe je navedeno da muškarac poseduje krivičnu evidenciju sa jedanaest presuda za razne prestupe, uključujući saobraćajne prekršaje, teške krađe i pokušaj provale u bankomat. On je, takođe, zajedno sa jednim od dvojice drugih privedenih osumnjičenih osuđen za provalu 2015. godine.

Muškarac od 37 godina i žena od 38 godina, koji su u vezi i imaju decu zajedno, negirali su da su učestvovali u pljački.

Jedan osumnjičeni i dalje u bekstvu

Međutim, Laura Bekou je navela da je "bar jedna osoba (koja je učestvovala u krađi) i dalje u bekstvu". Tri druge osobe, privedene zajedno sa parom, puštene su bez optužnice, saopštio je tužilaštvo u subotu.

Prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, dva pojedinca su ušla u Apolonovu galeriju nakon što su obili prozor.

Unutra su ukrali osam neprocenjivih predmeta iz dve vitrine, dok je kruna carice Eugenije, koju su pokušali da odnesu, pronađena oštećena na licu mesta, navela je tužiteljka. Ona je precizirala da nisu ciljali čuveni dijamant Regent, koji se takođe nalazi u istoj galeriji.

Prema aukcijskoj kući Sotheby’s, samo vrednost ovog nakita procenjena je na više od 60 miliona dolara. Ukupna šteta procenjena je na 88 miliona evra.

Autor: S.M.