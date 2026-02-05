RASPLAKALA JAVNOST: Potresno svedočenje Kejt Midlton, opisala svoju najtežu borbu

Kejt Midlton uputuila snažnu poruku svima koji boluju od raka

Princeza od Velsa Kejt Mildton oglasila se danas na zvaničnoj Instagram stranici povodom Svetskog dana borbe protiv raka. Supruzi princa Vilijama dijagnotikovan je rak početkom 2024. a pre nešto duže od godinu dana saopštila je da je u fazi remisije. Nije do sada otkrivala sa kojom vrstom kancera se borila.

Kejt Midlton je danas poručila sledeće: "Na Svetski dan borbe protiv raka, moje misli su sa svima koji se suočavaju s dijagnozom raka, leče se ili pronalaze put kroz oporavak.

Rak dotiče toliko života. Ne samo pacijenata, već i porodica, prijatelja i negovatelja koji hodaju uz njih.

Kao što svako ko je iskusio ovo putovanje zna, ono nije linearno. Postoje trenuci straha i iscrpljenosti. Ali i trenuci snage, ljubaznosti i duboke povezanosti.

Danas je podsetnik na to koliko su važni briga, razumevanje i nada. Molim vas, znajte da niste sami".

Poruku prati snimak iz bolnice Royal Marsden koju je posetila prošlog januara, na dan kada je potvrdila da je u remisiji.

Kejt Midlton se nakon saopštenja da boluje od raka, 22. marta 2024. godine, retko oglašavala, ali nije propustila priliku da ohrabri veliki broj ljudi koji se bori sa kancerom, i pošalje im veoma snažne poruke.

Nakon što se povukla iz javnosti, posle Božićne šetnej u Sandringemu, i posle vesti da je operisana u Londonu, bila je izložena raznim teorijama zavere o njenom nestanku. Te priče su često prevazilazile granice pristojnosti.

Teorije su utihnule nakon što je Kejt Midlton saopštila da joj je dijagnostikovan rak. Posle više meseci pauze polako se vraćala javnim dužnostima, i sada se najavljuje da će u 2026. imati veći obim angažmana.

U isto vreme dok je trajala njena borba, i kralj Čarls se borio sa opakom bolešću. Operisani su 2024. u istoj bolnici - monarh zbog benignog povećanja prostate. Nije saopšteno o kojoj vrsti raka se radi, ali je naglašeno da bolest nije povezana sa uzrokom hiruškog zahvata.

Autor: S.M.