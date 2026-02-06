Merc: EU uvek spremna na razgovore sa Rusijom da bi se okončao rat u Ukrajini

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je Evropska unija uvek spremna na razgovore sa Rusijom u nastojanju da se okonča rat u Ukrajini, ali da neće da otvara bilo kakve paralelne kanale komunikacije.

"Mi smo, naravno, uvek spremni za razgovore sa Rusijom", rekao je Merc novinarima u Abu Dabiju, prenosi Rojters.

On je kazao da se trenutno u Abu Dabiju vode koordinisani razgovori.

"Ako možemo da doprinesemo tome da ovi razgovori budu još bolji, još uspešniji, učinićemo to. Ali nećemo da otvaramo bilo kakve paralelne kanale komunikacije", istakao je Merc.

Nemački kancelar Fridrih Merc od srede se nalazi u službenoj poseti zemljama Persijskog zaliva, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, sa ciljem jačanja političkih i ekonomskih veza, energetske saradnje i regionalne bezbednosti.

Tokom posete, Merc je razgovarao sa liderima UAE u Abu Dabiju, a očekuje se da će susreti obuhvatiti teme od uticaja rata u Ukrajini na globalnu energetsku sigurnost, tržišta gasa i nafte, kao i mogućnosti diplomatskog posredovanja u međunarodnim konfliktima.