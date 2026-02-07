DRAMA NA EVROPSKOM AERODROMU: Pilot napravio KOBNU grešku, sekunde su ih delile od katastrofe (FOTO)

Posada je u poslednjem trenutku naglo zakočila.

Avion kompanije Scandinavian Airlines System (SAS), koji je u četvrtak uveče trebalo da poleti iz Brisela za Kopenhagen, umalo je izazvao ozbiljan incident kada je greškom započeo zaletanje sa rulne staze umesto sa poletno-sletne piste.

Posada je u poslednjem trenutku naglo zakočila, a letelica je završila na travnatoj površini pored piste. U incidentu nije bilo povređenih, prenosi švedski portal Expressen.

Let SK2590, prema podacima sajta Flightradar24, dostigao je brzinu od 107 čvorova, odnosno gotovo 200 kilometara na sat, pre nego što je započelo snažno kočenje. Među putnicima su bili i članovi švedske Hrišćansko-demokratske stranke (KD), koji su se vraćali iz posete institucijama Evropske unije.

Jedan od putnika, gradski većnik iz Geteborga Dan-Uve Marselind, ispričao je da je tokom naglog kočenja pomislio da avion ide pravo ka nekoj prepreki, prisećajući se nesreća sa manjim letelicama.

Avion je potom naglo skrenuo ulevo i zaustavio se, a naknadno je utvrđeno da je pokušao da poleti sa rulne staze, koja služi isključivo za kretanje aviona unutar aerodroma.

Marselind je naveo da je ceo incident trajao manje od deset sekundi, ali da je tek kasnije postao svestan ozbiljnosti situacije.

– Koliko sam razumeo, da je zaletanje potrajalo samo nekoliko sekundi duže, avion bi bilo izuzetno teško zaustaviti – rekao je on, dodajući da je let već bio u velikom zakašnjenju, što je moglo doprineti grešci usled stresa i žurbe.

Drugi putnici su opisali događaj kao veoma uznemirujući i naveli da se najverovatnije radilo o ljudskoj grešci. Kako tvrde, i posada je delovala vidno potreseno, a kapetan je putnicima otvoreno priznao propust, naglasivši da mu se ovakav incident nije dogodio tokom 28 godina pilotske karijere.

Na aerodrom su odmah upućene hitne službe i interventna vozila. Putnici su neko vreme ostali u avionu, nakon čega su autobusima vraćeni u terminal.

Avio-kompanija SAS saopštila je da je let otkazan zbog „nepravilnosti“, te da su putnici preusmereni na druge letove u petak.



