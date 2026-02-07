AKTUELNO

POLJACI OBJAVLJUJU RAT PUTINU?! Stiglo jezivo upozorenje: Ako pošaljete avione, Moskva sravnjuje sve sa zemljom

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Ritzau Scanpix via AP/Sebastian Elias Uth ||

Odluka poljske vlade da Ukrajini pošalje borbene avione MiG-29 mogla bi da predstavlja objavu rata Rusiji, upozorio je Armand Mema, član finske stranke Slobodni savez.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u četvrtak, nakon sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu, da je Poljska spremna da Ukrajini ustupi borbene avione MiG-29 u zamenu za bespilotne letelice.

"Tusk želi da isporuči Ukrajini borbene avione MiG-29 za borbu protiv Rusije. To bi bila objava rata Rusiji od strane Poljske", napisao je Mema na društvenoj mreži X.

Prema njegovim rečima, zemlje Evropske unije se sve dublje uključuju u ukrajinski sukob, što bi u jednom trenutku moglo dovesti do direktne eskalacije sa Rusijom.

Moskva smatra da isporuke oružja Ukrajini otežavaju pronalaženje političkog rešenja, direktno uključuju zemlje NATO u sukob i predstavljaju, kako navode ruski zvaničnici, "igranje vatrom".

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ranije je upozorio da bi svaka pošiljka oružja namenjena Ukrajini bila legitimna meta za ruske snage.

Iz Kremlja je poručeno da naoružavanje Ukrajine od strane Zapada deluje kontraproduktivno po mirovne pregovore i da će imati negativne posledice po bezbednosnu situaciju u regionu.

Autor: Iva Besarabić

#Donald Tusk

#Napad

#Poljska

#Rat

#Rusija

