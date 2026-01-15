AKTUELNO

Svet

TURSKI AVIONI NA GRANICI SA RUSIJOM Ankara naredila raspoređivanje letelica u Estoniju i Rumuniju samo sa jednim ciljem

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug ||

Turska planira da rasporedi borbene avione u Estoniji i Rumuniji, kao deo pojačanih misija vazdušne policije članica NATO, saopštilo je tursko Ministarstvo odbrane.

Kako je saopšteno, Turska planira da sprovede četvoromesečno raspoređivanje u Estoniji između avgusta i novembra ove godine, nakon čega sledi još jedna rotacija u Rumuniji od decembra 2026. godine, do marta 2027. godine, prenosi Rojters.

Ministarstvo je saopštilo da je Turska značajno doprinela NATO operacijama vazdušne policije, čije je cilj zaštita savezničkog vazdušnog prostora u mirnom okruženju.

Planirana raspoređivanja dolaze u trenutku kada NATO pojačava protivvazdušnu odbranu nakon ponovljenih, kako je ranije saopšteno, ruskih kršenja savezničkog vazdušnog prostora.

Autor: S.M.

