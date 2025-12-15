JOŠ JEDNA NATO ZEMLJA PRVI PUT JE DIGLA AVIONE I OBORILA DRON ZA KOJI SE SUMNJA DA JE DEO SUKOBA U UKRAJINI! 'Letelica je bila van kontrole'

Turski borbeni avioni oborili su dron koji je bio "van kontrole" i dolazio je iz pravca Crnog mora, saopštilo je večeras tursko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo je navelo da je "vazdušni trag" koji se približavao turskom vazdušnom prostoru preko Crnog mora otkriven i praćen u okviru rutinskih procedura.

"Kako bi se obezbedila sigurnost vazdušnog prostora, naši F-16 avioni pod kontrolom NATO i nacionalne kontrole su poleteli", navodi se u saopštenju. "Utvrđeno je da je vazdušni trag bio bespilotna letelica koja je izašla iz kontrole; kako bi se izbegle negativne posledice, oborena je u bezbednom području van naseljenih mesta."

Turski mediji su izvestili da je dron oboren nad kopnom i da će biti identifikovan tek nakon što se otkupi olupina.

Incident se dešava u trenutku pojačanih napada između ratom zahvaćene Rusije i Ukrajine u Crnom moru.

Turska je ranije obarala bespilotne letelice, ali su se ti incidenti uglavnom dešavali na njenoj južnoj granici sa Sirijom, a ne u kontekstu ukrajinsko-ruskog sukoba na Crnom moru. Prethodni put, Turska je oborila dron na granici sa Sirijom u septembru 2019. godine.

Autor: A.A.