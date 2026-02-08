AKTUELNO

OGLASIO SE ZELENSKI: Ruski energetski sektor je legitiman cilj ukrajinskih napada

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Efrem Lukatsky ||

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da je ruska energetska infrastruktura legitiman cilj ukrajinskih napada, jer energetski sektor predstavlja izvor prihoda za proizvodnju oružja.

- Ne moramo da biramo da li ćemo gađati vojni cilj ili energetiku. On (predsednik Rusije Vladimir Putin) prodaje tu energiju, prodaje naftu. Dakle, da li je to energetika ili vojni cilj? Iskreno, to je ista stvar - napisao je Zelenski na platformi X.

Zelenski je dodao da Ukrajina ima dve opcije - da proizvodi oružje i gađa ruske vojne ciljeve ili da napada izvore iz kojih se finansira ruska ratna mašinerija, a to je, kako je naveo, energetski sektor, koji stoga predstavlja legitiman cilj.

